Do konca roka má HB Reavis Slovakia v pláne otvoriť Twin City Tower

K ďalším plánom na druhý polrok 2018 doplnila, že developer bude pokračovať v rozostavaných projektoch ako Stanica Nivy, Nivy Tower, bulvár Mlynské Nivy, Nové Apollo v hlavnom meste.

Bratislava 15. júna (TASR) - Do konca roka má developer HB Reavis Slovakia v pláne otvoriť vežu Twin City Tower v širšom centre Bratislavy. Pre TASR to uviedla marketingová manažérka spoločnosti Martina Jamrichová.



K ďalším plánom na druhý polrok 2018 doplnila, že developer bude pokračovať v rozostavaných projektoch ako Stanica Nivy, Nivy Tower, bulvár Mlynské Nivy, Nové Apollo v hlavnom meste. V zahraničí sa venuje projektom vo Varšave a v Budapešti, v Berlíne rozbieha nemeckú vetvu spoločnosti.



Na otázku, či sú pre túto spoločnosť zaujímavé najmenej rozvinuté okresy v SR, odpovedala, že predovšetkým by tam mal existovať dopyt. "Sme developerom, ktorý stavia administratívne a kancelárske priestory, obchodné centrá s prepojením na infraštruktúru. Čiže, zo svojej podstaty sa netlačíme úplne všade," konštatovala.



K pripravovanému zákonu o územnom plánovaní a zákonu o stavebnom konaní z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR uviedla, že vítajú každú odbornú diskusiu a konštruktívny prístup. "Ak sa nájde nástroj, ktorý bude reflektovať požiadavky všetkých zúčastnených strán pri zachovaní férovosti, budeme, samozrejme, zaň radi aj my," avizovala Jamrichová.



Hodnotiť rok 2018 je podľa jej slov ešte priskoro, v roku 2017 skupina HB Reavis vytvorila celkovo hospodársky výsledok vo výške 96,5 milióna eur oproti 85,2 milióna eur v roku 2016. "Naše dlhodobé ciele sú však ambicióznejšie a nebyť zdržaní pri povoľovacích procesoch, hospodársky výsledok by bol ešte lepší," uzavrela.