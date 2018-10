Do konca septembra vybrala Považská Bystrica na daniach 3,5 mil. eur

Táto čiastka predstavuje približne 83 % z celkového objemu daní a poplatkov vyrubených na rok 2018.

Považská Bystrica 17. októbra (TASR) – Do konca septembra vybrala považskobystrická samospráva na miestnych daniach a poplatkoch 3,5 milióna eur, čo je približne 83 percent z celkového objemu daní a poplatkov vyrubených na rok 2018.



Ako informoval prednosta Mestského úradu v Považskej Bystrici Anton Martaus, rozhodnutí o miestnych daniach bolo v tomto roku viac ako 30.000. Ani v roku 2018 sa poplatky nezvyšovali, už niekoľko rokov zostávajú na rovnakej úrovni.



"Predpis miestnych daní bol na rok 2018 vo výške 4,2 milióna eur. Z toho rozhodujúca suma pripadá na daň z nehnuteľností - 2,8 milióna eur a poplatok za komunálny odpad a drobné stavebné odpady - 1,2 milióna eur. Z predpisu roku 2018 bolo zaplatené 3,5 milióna eur, čo je približne 83 percent. K tomu ešte treba pripočítať nedoplatky z minulých rokov, ktoré sa nám podarilo vybrať. Táto časť predstavuje sumu 350.000 eur, takže na účet mesta prišlo z miestnych daní spolu viac ako 3,8 milióna eur," informoval Martaus.



Ako dodal, situácia sa v porovnaní s minulým rokom mierne zlepšila. Rozdiel v platení miestnych daní bol v tomto roku v termínoch. Prvá splátka sa posunula z konca júna na 20. júl. "Splátka sa podobne ako v minulých rokoch delila v prípade, ak bola suma dane vyššia ako 35 eur. Druhá splátka bola pritom do 30. septembra. V našom meste si už na to ľudia zvykli a nechceme to meniť ani do budúcnosti, pokiaľ zákon nestanoví inak," dodal prednosta.



Mesto podľa neho každoročne bojuje aj s tými, ktorí si neplnia svoju zákonnú povinnosť a miestne dane neuhradili. "Robíme to viacerými formami podľa podmienok zákona. Či už ide o zverejnenie neplatičov na internetovej stránke mesta, zasielame upomienky, pri väčších sumách využívame i osobné rokovania a v krajných prípadoch aj exekútora. Práve v poslednom prípade je to zbytočne nepríjemné a predražené, keďže exekútor si pridáva svoje trovy. Platenie miestnych daní by malo byť pre občanov, ako aj podnikateľov nielen zákonnou, ale aj morálnou povinnosťou," Martaus.