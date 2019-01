Do modernizácie 3 nemocníc investuje Trenčiansky kraj 6,2 milióna eur

Kraj v nemocnici zrekonštruuje pôrodnú sálu, ktorú vybaví moderným prvotným vybavením, pokračovať bude i v prácach na nemocničnej kuchyni vrátane gastrotechnológií.

Trenčín 16. januára (TASR) – Do novej techniky a modernizácie troch nemocníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) investuje kraj v tomto roku zo svojho rozpočtu 6,2 milióna eur. Informovala hovorkyňa TSK Veronika Rezáková.



"Z tejto sumy je 3,1 milióna eur určených pre Nemocnicu s poliklinikou (NsP) Považská Bystrica. Kraj v nemocnici zrekonštruuje pôrodnú sálu, ktorú vybaví moderným prvotným vybavením, pokračovať bude i v prácach na nemocničnej kuchyni vrátane gastrotechnológií. Kraj v nemocnici investuje aj do automatizácie skladovania liekov a zdravotníckeho materiálu, rekonštrukcie elektrozariadení či kúpu USG prístroja pre centrálny a urgentný príjem," uviedla Rezáková.



V NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach pribudne podľa nej do zrekonštruovaného monobloku nové zariadenie za 2,5 milióna eur, dokúpia sa aj tri parné sterilizátory. "Za takmer 600.000 eur pribudne v NsP Myjava prístrojová technika, zrekonštruujú stravovaciu prevádzku, kuchyňu a práčovne. V myjavskej a bojnickej nemocnici sa zrekonštruujú i boxy pre zosnulých," doplnila Rezáková s tým, že v prípade všetkých troch nemocníc bude kraj pokračovať v procese implementácie nemocničného informačného systému.