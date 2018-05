Do Noci kostolov sa v Trnavskom kraji zapoja len štyri

Evanjelický kostol v Hlohovci, kostol sv. Ignáca z Loyoly v Leopoldove, kostol sv. Martinav Suchej nad Parnou a zrúcanina kláštora Katarínka otvoria svoje brány návštevníkom v nezvyčajných hodinách.

Dechtice/Hlohovec/Leopoldov 25. mája (TASR) – Do medzinárodnej Noci kostolov sa zapoja v piatok v rámci Trnavského kraja len štyri. Evanjelický a.v. kostol v Hlohovci, kostol sv. Ignáca z Loyoly v Leopoldove, kostol sv. Martina z Tours v Suchej nad Parnou a zrúcanina kláštora Katarínka pri Dechticiach otvoria svoje brány návštevníkom v nezvyčajných hodinách. V Trnave, ktorá stála pred niekoľkými rokmi za etablovaním podujatia na Slovensku, sa v tomto roku nezapojí ani jeden kostol. Pred šiestimi rokmi, v druhom ročníku podujatia, sa v meste zapojilo 12 kostolov, v celom kraji 57.



Na Katarínke sa dobrovoľníci do podujatia zapájajú pravidelne. Aj teraz pripravili pre širokú verejnosť zaujímavý program, medzi ktorým nebude chýbať svätá omša, komorný koncert, ako aj nočné sprevádzanie. Podujatie sa začne o 20. h omšou, po ktorej bude koncert komornej hudby v podaní sláčikového kvarteta Zoe. Medzi múrmi kostola zaznejú diela Antonia Vivaldiho, Giulia Cacciniho, Tomasa Albinoniho či J. S. Bacha. "Po koncerte sa môžu prítomní návštevníci ponoriť do ticha či vychutnávať pokojnú atmosféru za svetla fakieľ a sviečok. Od 22. hodiny je naplánované sprevádzanie po ruinách kláštora s historickým výkladom. V prípade priaznivých podmienok, bude v piatok verejnosti nakrátko sprístupnená aj veža," uviedol za organizátorov Ľubo Blišák. Organizátori odporúčajú záujemcom informovať sa už vopred o podmienkach pre výstup, na webovej stránke www.katarinka.sk.



Výstup na vežu kostola majú v pláne aj v Suchej nad Parnou, súčasťou programu je aj malý koncert tamojšieho speváckeho zboru a výstava obrazov Andreja Nikodéma a fotografií Miroslava Malackého. Chýbať nebude opekačka. Ukončenie sa predpokladá odbitím polnoci.



V Leopoldove počítajú s prehliadkou organu a veže. Program je rozložený na 18. do 22. hodinu, v rámci neho bude sestra Dorota rozprávať o blahoslavenej Zdenke Schelingovej.