Do obnovy ciest a budovania chodníkov investuje Fiľakovo 320.000 eur

Fiľakovo 25. apríla (TASR) – Celkovo 320.000 eur investuje v tomto roku samospráva Fiľakova v okrese Lučenec do rekonštrukcie miestnych komunikácií, parkovísk a do budovania nových chodníkov. Ako TASR informovala hovorkyňa mesta Klaudia Kovácsová, s prácami začali hneď na jar.



„V týchto dňoch už prebieha rekonštrukcia chodníka na Vajanského ulici, kde vymenia aj osvetľovacie stožiare. Práce sa začali aj pri novom parkovisku na sídlisku Farská lúka, kde vzniká nový prístupový chodník,“ konkretizovala Kovácsová.



Nové chodníky podľa jej slov samospráva postaví aj pri budove pošty, kde bude tiež obnovený povrch priľahlého parkoviska, ďalej na Školskej a Hlavnej ulici, ako aj na prípadných ďalších miestach podľa požiadaviek občanov a návrhov mestských poslancov. „Komplexná rekonštrukcia dvojúrovňového chodníka spojená s výsadbou novej zelene prebehne pred bytovkou na Biskupickej ulici,“ dodala.



Ako pokračovala, rekonštrukcia čaká aj parkovisko pri kultúrnom dome, ktoré je dlhodobo v zlom technickom stave. „Vyasfaltujeme tiež ulice Fialkovú, Kvetnú, Záhradnícku a Rázusovu. Kompletne nový asfaltový koberec dostane i cesta na Farskej lúke, spájajúca ulice Moyzesovu a Daxnerovu,“ načrtla hovorkyňa.



Do miestnych komunikácií Fiľakovo investovalo aj v minulom roku. Vyasfaltovaných bolo 7874 štvorcových metrov ciest a za vyše 80.000 eur mesto postavilo dve parkoviská pre viac ako 70 áut.