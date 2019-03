Do parku Budatínskeho hradu zakážu od mája vstup zvieratám

Na prítomnosť voľne pustených zvierat sa podľa Lackovej často sťažovali samotní návštevníci parku.

Žilina 24. marca (TASR) – Považské múzeum v Žiline zmení od 1. mája 2019 prevádzkový poriadok v parku Budatínskeho hradu. Zmeny sa dotknú najmä majiteľov psov, pretože zvieratá budú mať vstup do parku zakázaný. TASR o tom informovala marketingová pracovníčka múzea Magdaléna Lacková.



Doplnila, že doteraz mohli psy vstupovať do parku len na vôdzke a pod dohľadom majiteľov, ktorí boli povinní pozbierať po nich exkrementy. "Tieto regulácie často porušovali," vysvetlila Lacková.



"K tomuto kroku sme sa rozhodli pristúpiť najmä z dôvodu nedisciplinovanosti majiteľov psov. Park bol v nadmernej miere znečistený a poškodený," doplnil riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký.



Na prítomnosť voľne pustených zvierat sa podľa Lackovej často sťažovali samotní návštevníci parku. "Takmer 5-hektárová zelená plocha na sútoku riek Váh a Kysuca je najmä v letných mesiacoch vyhľadávaným miestom na piknik alebo výlet. Počas slnečných dní tu trávia čas stovky ľudí. Historický park v areáli Budatínskeho hradu je národnou kultúrnou pamiatkou, preto preň platia špecifické pravidlá. Od mája k nim pribudne i zákaz vstupu so psom," uzavrela marketingová pracovníčka Považského múzea.