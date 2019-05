Do parku pri evanjelickom kostole v Spišskej Belej sa vráti Štefánik

Autorom návrhu modelu novej sochy bol akademický sochár Štefan Húdzik. Sochu z hliníka s výškou 2,3 metra však vzhľadom na jeho náhle úmrtie zhotovil výtvarník a sochár Peter Kolčák.

Spišská Belá 13. mája (TASR) - Na počesť Milana Rastislava Štefánika bolo na Slovensku pomenované veľké množstvo ulíc, námestí či inštitúcií a po celej krajine mu ľudia postavili mnohé busty a sochy. Inak tomu nebolo ani v podtatranskom mestečku Spišská Belá, kde mu v máji 1939 pri príležitosti 20. výročia úmrtia odhalili sochu od akademického sochára Pavla Bána. Od začiatku sedemdesiatych rokov minulého storočia však socha v meste chýbala a tak sa to miestni pred štyrmi rokmi rozhodli zmeniť.



„V roku 2015 vznikla občianska iniciatíva za znovuobnovenie sochy generála M. R. Štefánika, začiatkom roka 2017 sa s týmto zámerom stotožnili aj mestskí poslanci. Začala sa preto dobrovoľná zbierka, aby sme sochu mohli opäť umiestniť v parku pred evanjelickým kostolom,“ priblížila Paula Grivalská z Mestského úradu v Spišskej Belej.



Prvá socha Štefánika bola pritom umiestnená na ploche medzi mestským úradom a zvonicou, predstavovala významnú dominantu a bola svedkom významných spoločenských a kultúrnych udalostí v meste. V 50-tych rokoch minulého storočia ju však z tohto priestoru odstránili.



„Na 50. výročie vzniku prvej Československej republiky, v roku 1968, došlo v Spišskej Belej k znovuosadeniu zreštaurovanej sochy, tentoraz v parku pri evanjelickom kostole. Reštaurovanie realizovali sochári Imrich Svitana a Ivan Lipták. V roku 1972 však bola socha definitívne odstránená aj z tohto miesta,“ doplnila Grivalská.



Autorom návrhu modelu novej sochy bol akademický sochár Štefan Húdzik. Sochu z hliníka s výškou 2,3 metra však vzhľadom na jeho náhle úmrtie zhotovil výtvarník a sochár Peter Kolčák. Umiestnia ju na 1,5-metrovom betónovom podstavci so šírkou 85 krát 85 centimetrov. Proces prípravy inštalovania sochy trval od novembra 2018. V parku pri evanjelickom kostole bolo potrebné zrealizovať terénne úpravy vrátane zásahov do verejnej zelene, pribudli tam nové chodníky, prístupové schodisko a verejné osvetlenie. Na úpravu parku i zhotovenie sochy získala radnica 35.000 eur z dotácie z Úradu vlády SR, ďalšie zdroje získala z verejnej zbierky i z ďalších darov. Autorom myšlienky znovuobnovenia sochy M. R. Štefánika v Spišskej Belej je Milan Vdovjak.



„Termín odhalenia sochy je stanovený na 31. mája, počas osláv Dni mesta Spišská Belá a pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika, ktorý bol astronóm, fotograf, diplomat, politik, generál francúzskej armády aj prvý československý minister vojny. Bol tiež kľúčovou osobou pri založení prvej Československej republiky,“ skonštatovala Grivalská a dodala, že slávnostné odhalenie sochy bude koncom mája sprevádzať kultúrny program.