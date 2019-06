Do ploggingu pri cyklomoste Slobody sa zapojilo 100 dobrovoľníkov

Okrem športovej aktivity dobrovoľníci v Devínskej Novej Vsi v rámci Nášho mesta skrášlia okolia materských škôl a základných škôl.

Devínska Nová Ves 7. júna (TASR) - Do ploggingu, behu spojeného so zbieraním odpadkov, ktorý sa v rámci podujatia Naše mesto uskutočnil v piatok v okolí cyklomostu Slobody, sa zapojilo viac ako 100 dobrovoľníkov. Išlo o prvé hromadné podujatie svojho druhu na Slovensku, povedal pre TASR Norbert Maur z Nadácie Pontis, ktorá podujatie Naše mesto organizuje tento rok už po trinástykrát.



Okolie cyklomostu Slobody spájajúceho Slovensko a Rakúsko vytipovala miestna samospráva zámerne. "Je to najnavštevovanejšia lokalita v Bratislavskom kraji, pokiaľ mám správne informácie a práve preto sme vybrali toto miesto, ktoré má reprezentovať nielen Devínsku Novú Ves, ale má prezentovať aj Bratislavu a Bratislavský kraj," vysvetlil starosta mestskej časti Devínska Nová Ves Dárius Krajčír.



Okrem tejto športovej aktivity dobrovoľníci v Devínskej Novej Vsi v rámci Nášho mesta skrášlia okolia materských škôl a základných škôl. Ošetria a obnovia hracie prvky a oplotenia areálov.



Plogging sa v rámci podujatia Naše mesto uskutočnil aj v Nitre a Trnave.



Spomedzi 10.000 dobrovoľníkov zapojených do podujatia ich až 6700 priložilo ruku k dielu v hlavnom meste.