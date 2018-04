Do práce na bicykli môžu jazdiť dvoj- až štvorčlenné tímy

Súťaž Do práce na bicykli 2018, ktorá potrvá od 1. do 31. mája, vyhlásilo v spolupráci s národným cyklokoordinátorom Ministerstvo dopravy a výstavby SR.

Martin 7. apríla (TASR) – Do piateho ročníka celonárodnej súťaže Do práce na bicykli sa môžu na území mesta Martin zaregistrovať do 5. mája firmy, organizácie, občianske združenia a inštitúcie, ktoré vytvoria dvoj- až štvorčlenné tímy. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Martin Zuzana Kalmanová.



"Cieľom súťaže je podporiť rozvoj cyklistickej dopravy, motivovať zamestnávateľov, aby vytvárali vo svojich sídlach podmienky pre bezpečné uloženie bicykla, priestor na prezlečenie, vrátane sociálneho zariadenia a aby prípadnými bonusmi motivovali zamestnancov použiť namiesto motorového vozidla na dochádzanie do práce bicykel," uviedla Kalmanová.



Súťaž Do práce na bicykli 2018, ktorá potrvá od 1. do 31. mája, vyhlásilo v spolupráci s národným cyklokoordinátorom Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Organizačným a odborným garantom na celoslovenskej úrovni je Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica. Prihlasovací online formulár nájdu záujemcovia na oficiálnom webe kampane www.dopracenabicykli.eu, doplnila hovorkyňa mesta.



Mesto Martin podľa nej vyhodnotí najväčší počet najazdených kilometrov do práce a z práce bicyklom za jednotlivcov a tímy, najväčší počet jázd absolvovaných do práce a z práce bicyklom za jednotlivcov a tímy. "Treťou vyhodnocovanou kategóriou bude tzv. bonusová kategória, v rámci ktorej vyžrebujeme jedného súťažiaceho spomedzi všetkých zúčastnených tímov, ktoré absolvovali aspoň dve tretiny ciest do práce a z práce na bicykli v monitorovanom období alebo počas súťaže najazdili minimálne 500 kilometrov," vysvetlila Kalmanová.



V roku 2017 sa mesto Martin stalo v kampani Do práce na bicykli skokanom roka vďaka 3,5-násobnému rastu účastníkov. Do kampane sa zapojilo 623 súťažiacich v 177 tímoch a celkovo najazdili 91.838 kilometrov.