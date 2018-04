Do kampane Do práce na bicykli sa z Úradu TSK zapojí šesť tímov

Počet jazdcov a tímov TSK nemusí byť konečný, registrácia dvoj- a štvorčlenných členných tímov pokračuje do 5. mája.

Trenčín 26. apríla (TASR) – Do piateho ročníka celoštátnej súťaže Do práce na bicykli sa tento rok z Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) zapojí šesť tímov a 22 zamestnancov. Projekt otvorí na Úrade TSK v stredu (2.5.) národný cyklokoordinátor Peter Klučka.



Farby TSK budú tento rok v súťaži hájiť tímy Trenčiansky kraj, Rýchle brzdy, Sustainable green team, Trenčiansky región, Fantastická cykloštvorka a tím Barbie a Kuly.



"Myslím si, že TSK žije cyklistikou. Už čoskoro otvoríme prvý úsek Vážskej cyklotrasy. Prvých 13,5 km z celkovej dĺžky 100 km budú môcť cyklisti prejsť z Hornej Stredy do Nového Mesta nad Váhom a späť. Stavebné práce aktuálne prebiehajú aj na úseku Púchov – Nimnica, ktorý by mal byť dokončený na konci letných prázdnin. Okrem toho kraj každoročne prispieva finančne na obnovu a značenie cyklistických trás. Mám veľkú radosť z toho, že našu víziu Zelenej župy zdieľajú aj zamestnanci úradu. Každoročne sa zapájajú do projektu Do práce na bicykli vo väčšom a väčšom počte," povedal predseda TSK Jaroslav Baška.



Minulý ročník kampane Do práce na bicykli bol pre zamestnancov Úradu TSK úspešný. Prvýkrát v histórii sa zapojilo päť tímov, pričom v máji dokopy najazdili všetci zamestnanci počas 495 jázd 6530 kilometrov. Počet jazdcov a tímov TSK nemusí byť konečný, registrácia dvoj- a štvorčlenných členných tímov pokračuje do 5. mája.