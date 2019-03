Do prenosnej urny odvolili aj pacienti zo spišskonovoveskej nemocnice

Možnosť takto voliť využila aj lekárka z neurologického oddelenia spišskonovoveskej nemocnice Iveta Koščová, ktorá má 24-hodinovú službu.

Spišská Nová Ves 30. marca (TASR) – Možnosť voliť využilo v sobotu aj niekoľko pacientov a dve lekárky v nemocnici v Spišskej Novej Vsi. Z tamojšej mestskej volebnej komisie (MsVK) na ich požiadanie prišla prenosná volebná urna. Všetci zhodne tvrdia, že hospitalizácia či práca, by nemali občanom zabrániť ísť voliť. „Voličský preukaz mi vybavil syn, počula som, že urna príde sem, tak som to využila,“ uviedla Klára Rothová, ktorá je hospitalizovaná na rehabilitačnom oddelení.



MsVK nahlásili dohromady 12 voličov, ktorí sa nemôžu zo zdravotných či pracovných dôvodov dostaviť do príslušnej volebnej miestnosti. Členka MsVK Erika Ondvová TASR potvrdila, že z nich traja sú ležiaci pacienti na oddelení neurológie. „Za nimi pôjdeme s urnou až na izbu, ostatní prišli voliť do tejto našej improvizovanej volebnej miestnosti,“ priblížila. Podľa nej je úplne bežné, že takto chodia do nemocnice v deň volieb, inak tomu nebolo ani pred dvoma týždňami v prípade prvého kola.



Možnosť takto voliť využila aj lekárka z neurologického oddelenia spišskonovoveskej nemocnice Iveta Koščová, ktorá má 24-hodinovú službu. „Nie som odtiaľto, som z Michalian pri Trebišove. Myslím si, že je dôležité ísť voliť, aby sme si my, mladí, zabezpečili nejakú budúcnosť,“ zdôraznila lekárka, ktorá mimo bydliska volila prvýkrát.



„Už dva týždne som tu, myslel som, že ma pustia cez týždeň, ale nestalo sa, tak som si vybavil voličský preukaz,“ uviedol volič z Markušoviec, ktorý taktiež vhodil hlas do prenosnej urny. Spolu s ním tak urobili aj ďalší voliči, ktorých zdravotný stav si vyžiadal hospitalizáciu. „To, že som v nemocnici, mi nezabráni, aby som išla voliť. Prvé kolo som volila doma, teraz si okolnosti vyžiadali, aby som si využila voličský preukaz, nemám s tým problém,“ uviedla Mária Tancárová z Prakoviec. Je presvedčená, že zvíťazí práve ten, komu odovzdala svoj hlas.