Do rezervného fondu Prešovského kraja prevedú 34 miliónov eur

Prešov 13. mája (TASR) - Do rezervného fondu Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prevedú viac ako 34 miliónov eur. Vyplýva to zo záverečného účtu, ktorý na svojom pondelkovom zasadnutí odsúhlasili krajskí poslanci.



Vlaňajšok tak podľa vedúcej odboru financií Úradu PSK Dagmar Olekšákovej dopadol pre kraj priaznivo. „Vykázali sme prebytok hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu vo výške 20 miliónov eur, ku ktorým prikladáme sumu z finančných operácií, takže tak dostaneme podiel príspevku do rezervného fondu vo výške 34 miliónov eur,“ ozrejmila. Finančná kondícia PSK je podľa jej ďalších slov dobrá. „A to predovšetkým vďaka nárastu dane z príjmov fyzických osôb, ktorá stúpla oproti upravenému rozpočtu o osem miliónov eur, aj vďaka tomu, že sme ušetrili na bežných výdavkoch, ktoré sa plnili na 94 %,“ doplnila.



Kapitálové výdavky zas kraj v porovnaní s plánom vyčerpal podľa Olekšákovej len na necelých 50 percent. „Hlavný dôvod vidíme v dĺžke verejného obstarávania, potom treba brať do úvahy aj klimatické podmienky,“ uviedla s tým, že na začiatku roka zvyčajne schvaľujú vstup do nových investičných akcií, nasleduje verejné obstarávanie a často až niekedy v októbri alebo v novembri vychádza začiatok plnenia investičných akcií. „Tie sa následne prevádzajú do ďalšieho rozpočtového roku,“ vysvetlila. Spomenula, že sa im nepodarilo naplniť predovšetkým investície v oblasti dopravy, keď neboli podpísané zmluvy z IROP-u.



Predsedníčka finančnej komisie pri Zastupiteľstve PSK Zuzana Bednárová na margo vyššej tvorby rezervného fondu pre TASR uviedla, že bude možné viacero prostriedkov rozdeliť, či už na opravy ciest, alebo iné investičné akcie. „Čo nás neteší, je, že v minulom roku nebolo možné dokončiť mnohé kapitálové akcie, teda nejaké rekonštrukcie a podobne, z dôvodu naťahovania verejných obstarávaní,“ vysvetlila. Možné riešenie vidí v čo najskoršom začatí aktivít, aby sa stihli zrealizovať do konca daného roka.