Do separácie odpadu sa v Humennom môžu zapojiť aj škôlkari

Mesto získalo na separačné aktivity príspevok vo výške približne 4000 eur v rámci Recyklačného fondu.

Humenné 8. februára (TASR) – Do separácie odpadu v Humennom sa môžu zapojiť aj škôlkari. Mesto získalo na tieto aktivity príspevok vo výške približne 4000 eur v rámci Recyklačného fondu.



"Pri výučbe o možnostiach separácie pomôže škôlkarom 45 sád stohovateľných košov na papier, plasty a sklo. Ďalších 20 kusov nerezových košov bude rozmiestnených v budove Mestského úradu v Humennom aj vo vysunutom pracovisku na Štefánikovej ulici," informovala Michaela Dochánová z humenskej radnice.



Finančné prostriedky na tieto aktivity získali podľa nej samosprávy, ktoré preukázateľne vytriedili a odovzdali na zhodnotenie komodity, teda odpad, spadajúce do pôsobnosti Recyklačného fondu priamo alebo prostredníctvom zberovej firmy.



Humenné získalo finančné prostriedky z tohto fondu aj v uplynulom roku. Nakúpilo za ne obyvateľom 3000 setov tašiek určených na vybrané druhy separovaného odpadu a 7500 balení kuchynských utierok.



Dochánová uviedla, že o vývoz a separáciu komunálneho odpadu sa starajú Technické služby (TS) podľa stanoveného harmonogramu. "V rámci intenzifikácie separovaného zberu sú vo všetkých lokalitách mesta umiestnené kontajnery na všetky triedené komodity, a to papier (modré nádoby), sklo (zelené nádoby) a plasty (žlté nádoby). Okrem toho však TS separujú aj tetrapaky a kovové obaly (hnedé nádoby) a obyvateľom slúži aj Separačný dvor v areáli TS, kde možno odnášať elektroodpad," upozornila.