Do škôlok v Petržalke by malo v septembri nastúpiť viac ako 970 detí

Mestská časť je zároveň v rámci hlavného mesta jedinou, ktorá má okrem bežných tried aj špeciálne triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením.

Bratislava 12. júna (TASR) - Materské školy (MŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti bratislavskej Petržalky bude v nasledujúcom školskom roku 2018/2019 navštevovať viac ako 970 detí. Je to o takmer 200 detí viac ako v aktuálnom školskom roku. Zvýšeniu kapacít totiž pomôže aj otvorenie novej škôlky na Vyšehradskej ulici so siedmimi triedami pre zhruba 150 detí.



"Od septembra bude v Petržalke už 24 materských škôl a celkovo 121 tried," priblížila Silvia Vnenková z oddelenia komunikácie s verejnosťou petržalského miestneho úradu. Avšak ani napriek tomu sa samospráve nepodarilo vyhovieť všetkým záujemcov. Neprijatých ostalo 600 detí. "Oproti minulému roku zároveň pribudol aj počet žiadostí o prijatie, počet reálne podaných žiadostí bol takmer 1600," doplnila Vnenková.



Mestská časť je zároveň v rámci hlavného mesta jedinou, ktorá má okrem bežných tried aj špeciálne triedy pre deti so zdravotným znevýhodnením. V MŠ Iľjušinova sú dve triedy pre deti s diagnózou autizmus, v MŠ Turnianska je jedna trieda pre deti s ľahkým mentálnym postihom a v MŠ Pifflova je jedna trieda pre deti s poruchami výživy.



Samospráva popri tom zároveň každoročne zo svojho rozpočtu vyčleňuje takmer 22.000 eur ako príspevok rodičom na zaplatenie súkromnej materskej školy, teda v prípade, ak sa ich dieťa nedostalo do štátnej škôlky. V aktuálnom školskom roku splnilo kritériá na poskytnutie tohto príspevku 33 žiadateľov.



Mestská časť sa podobne ako iné časti dlhodobo borí z nedostatkom miest vo svojich škôlkach. Pomaly sa jej darí kapacity navyšovať, za ostatných desať rokov o takmer tisíc miest. Kým v roku 2008 bola kapacita materských škôl viac ako 2170 miest, po dobudovaní MŠ Turnianska to bude takmer 3150 miest.



Rovnako pálčivý problém je podľa mestskej časti aj nedostatok kvalifikovaných učiteliek. "Aj napriek tomu, že sa ich mestská časť snaží motivovať napríklad aj náborovým príspevkom vo výške 750 eur a možnosťou ubytovania v stredoškolskom internáte na Vranovskej," dodala Vnenková.