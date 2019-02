Do detskej literatúry zasvätí malých Štiavničanov Diana Mašlejová

Mašlejová pravidelne navštevuje školy, aby v rámci svojich vzdelávacích projektov rozvíjala u detí čitateľskú gramotnosť a vzťah k literatúre.

Banská Štiavnica 18. februára (TASR) - Zakladatelia slovenského hudobného vydavateľstva Real Music House na pár dní opäť presunú svoje pôsobisko do Banskej Štiavnice. Projekt Mesta kultúry 2019 pokračuje a spolu s ním napredujú aj podujatia pod hlavičkou Real Music (in the) House, ktoré sú jeho súčasťou. Vo februári sa pod organizačnou taktovkou autorskej dvojice Roba Pospiša a Martina Sillaya uskutočnia dve akcie.



Prvou bude koncert spojený s prednáškou v piatok 22. februára v Archanjel caffe bar. Ako informovali organizátori, pôvodom a autormi slovenských ľudových balád prevedie návštevníkov dvojica Robert Pospiš (spev) a Martin Sillay (gitara) so svojimi hosťami.



V sobotu 23. februára o 11.00 h. otvorí dvere pre deti a ich rodičov Kultúrne centrum Eleuzína. Čaká na nich Beseda s detskou spisovateľkou Dianou Mašlejovou na tému súčasná detská literatúra v európskom kontexte. Diana je autorkou viacerých obľúbených detských kníh.



Pravidelne navštevuje školy, aby v rámci svojich vzdelávacích projektov rozvíjala u detí čitateľskú gramotnosť a vzťah k literatúre. Na štiavnickej besede bude s deťmi tvoriť príbeh, odhalí im dvere do autorskej fantázie, bude ich sprevádzať na ceste do literárneho priestoru.



Podujatia sú súčasťou projektu Mesto kultúry 2019, ktorý je financovaný z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.