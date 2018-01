Do tímu poradcov predsedu Drobu pribudol poslanec NR SR Gröhling

V tíme Drobových poradcov je Gröhling od 10. januára.

Bratislava 17. januára (TASR) – Tím poradcov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozšíril poslanec Národnej rady za SaS Branislav Gröhling. Tímlíder liberálov pre oblasť školstva sa aj v rámci BSK bude venovať tejto téme, konkrétne odbornému školstvu a rozvoju duálneho vzdelávania v kraji.



"Mojou úlohou je prispieť k podpore a rozširovaniu duálneho vzdelávania. V súčasnosti je totiž počet škôl, ktoré poskytujú duálne vzdelávanie v Bratislavskom kraji veľmi nízky na to, koľko firiem, by do tohto systému mohlo vstúpiť," upozornil Gröhling. Pripomenul, že k efektívnejšiemu systému duálneho vzdelávania i zvýšeniu motivácie škôl a zamestnávateľov zapojiť sa do systému mieri aj jeho návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní, ktorú predloží na februárové rokovanie parlamentu.



V tíme Drobových poradcov je Gröhling od 10. januára. "Zmluvu mám na päť hodín týždenne, na obdobie jedného roka," uviedol pre TASR.



Podľa vyjadrení hovorkyne BSK Lucie Forman Gröhlingovi prináleží za tento úväzok odmena vo výške 150 eur. "Tú však celú smeruje do Základnej školy v Novákoch, nakoľko odtiaľ pochádza," uviedla.



Predseda BSK ho dnes predstavil na stredajšom stretnutí s riaditeľmi stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, spolu s novým riaditeľom odboru školstva, mládeže a športu Úradu BSK Igorom Urbančíkom. Na stretnutí Droba predstavil svoje vízie v oblasti školstva. Deklaroval, že jeho cieľom je školstvo posilniť finančne aj personálne.



BSK má vo svojej v pôsobnosti 54 stredných škôl, z toho je 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy a 2 konzervatóriá. Na stredných odborných školách je v aktuálnom školskom roku 8 centier odborného vzdelávania a prípravy.