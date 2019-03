Do volebnej miestnosti sa poniektorí vydali rovno z lyžiarskeho svahu

V Krahuliach prebiehajú prezidentské voľby pokojne a bez problémov. Okrem domácich tu evidujú aj viacero chatárov a lyžiarov, ktorí volia s voličskými preukazmi.

Krahule 16. marca (TASR) - Pravdu a zmierlivosť očakáva od nového prezidenta pán Peter z Liptovského Mikuláša, ktorý sa do volebnej miestnosti vybral priamo z lyžiarskeho svahu. Svoje volebné právo si vďaka voličskému preukazu uplatnil v obci Krahule v okrese Žiar nad Hronom.



Pristúpiť k prezidentským voľbám aktívne a dať svoj hlas niektorému z kandidátov, považuje nielen za svoju občiansku povinnosť, ale aj poslanie a nutnosť. Jeho rozhodovanie nebolo podľa jeho slov ťažké, je verný svojmu presvedčeniu a ako sa povie "neprezlieka kabáty". "Takže som vždy v jednej dejovej línii," poznamenal obrazne.



Nový prezident by mal podľa jeho názoru doplniť to, čo najviac vo svete chýba. "Chýba pravda, chýba trochu veľkorysosti a zmierlivosti. Tak nech to nejakým spôsobom ako puzzle doplní. Nevyrieši šmahnutím zázračného prútika problémy tohto sveta, vôbec nie tejto republiky. Ale nech trochu ako puzzle doplní to, čo chýba," zamyslel sa.



Jednou z tých, ktorí sa dnes vybrali zalyžovať si na krahulské svahy a zároveň nezabudli, že je dnes volebný deň, je aj pani Daniela z Paty v okrese Galanta. Ako uviedla, odovzdať svoj hlas stihla krátko po otvorení volebných miestností. Hneď potom sa aj s rodinou vybrali lyžovať na stredné Slovensko. Aj napriek tomu, že podľa jej názoru nemá prezident veľké právomoci, očakáva, že sa nová hlava štátu viac zapojí do "chodu republiky".



V Krahuliach prebiehajú prezidentské voľby pokojne a bez problémov. Volebná miestnosť je tu zriadená v jedálni miestnej reštaurácie v strede obce. Predseda miestnej volebnej komisie Dominik Fronk priblížil, že prví voliči čakali pred volebnou miestnosťou už krátko pred jej otvorením. Okrem domácich tu evidujú aj viacero chatárov a lyžiarov, ktorí volia s voličskými preukazmi.