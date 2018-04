Do zberu odpadu vo Zvolene sa zapojí okolo 300 žiakov a 2 veľké firmy

V rámci podujatia Spolu vyzbierame viac sa v meste pod Pustým hradom každoročne vyzbiera niekoľko ton odpadu.

Zvolen 10. apríla (TASR) - Približne 300 detí zo zvolenských základných a stredných škôl a dve veľké miestne firmy sa zapojili v týchto dňoch pri príležitosti Dňa Zeme do jarnej brigády. V rámci podujatia Spolu vyzbierame viac sa v meste pod Pustým hradom každoročne vyzbiera niekoľko ton odpadu.



Podľa hovorkyne Mestského úradu vo Zvolene Evy Ježovičovej, školy budú do soboty 14. apríla zbierať odpadky nielen v centre mesta, ale aj na zvolenských sídliskách. "Zástupcovia firiem dajú do poriadku sídlisko Západ a zmažú stopy po nezodpovedných vodičoch áut," doplnila.



Mesto verí, že táto aktivita je aj formou osvety najmä medzi mladými ľuďmi, ktorí sú ešte formovateľní a ktorí dokážu svojím úprimným záujmom ovplyvniť aj názory dospelých.