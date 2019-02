Do žiarskeho kina Hron zavíta festival Ekotopfilm

Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu, uviedla marketingová manažérka festivalu Lenka Goliašová.

Žiar nad Hronom 19. februára (TASR) - Medzinárodný filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm zavíta v utorok 26. februára do žiarskeho kina Hron. Pre návštevníkov sú pripravené pestrý program dokumentárnych filmov a diskusia O živých riekach, no na svoje si prídu aj žiaci základných a stredných škôl, pre ktorých je pripravený doobedňajší Junior festival. Vstup na festival je voľný.



"Cieľom festivalu je inšpiratívnym spôsobom meniť správanie spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu a vytvárať priestor na otvorenú diskusiu o otázkach trvalo udržateľného rozvoja," uviedla marketingová manažérka festivalu Lenka Goliašová. V rámci celoročného turné prináša festival do regiónov Slovenska výber najlepších filmov aktuálneho ročníka.



"Naša spoločnosť sa mení, naše prostredie je už iné. Obdobie, v ktorom v súčasnosti žijeme, je výrazne ovplyvnené ľudskou činnosťou. Vidíme to v našich festivalových filmoch každý rok. Tento rok premietame niekoľko filmov, ktoré dokazujú, že naša planéta je už odlišná oproti tomu, ako sme ju poznali. Ľudia často myslia iba na svoj komfort a neplánujú zmeniť svoj životný štýl. My sa snažíme verejnosť inšpirovať k zmene," priblížil generálny riaditeľ festivalu Peter Lím.



Do Žiaru nad Hronom zavíta festival v utorok 26. februára. Doobedie patrí Junior festivalu pre vopred prihlásené základné a stredné školy. Festival pokračuje večerným programom pre širokú verejnosť. Filmový program od 16.00 do 21.30 h poskytne divákom pohľad nielen na problémy, ktoré sužujú životné prostredie, ale aj na ich riešenia a úspešné príbehy záchrany.



"Program je obohatený o inšpiratívnu diskusiu O živých riekach, v ktorej sa tvorcovia filmu Živá rieka s návštevníkmi o 18.00 h podelia nielen o zážitky z natáčania, ale porozprávajú aj o význame nespútaných riek," dodala Goliašová.