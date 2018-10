Do Žilinského kraja pribudnú vlakové súpravy vďaka eurofondom

V rokoch 2010 - 2015 vďaka fondom Európskej únie pribudlo do slovenských regiónov 100 nových a zmodernizovaných regionálnych vlakov.

Bratislava 9. októbra (TASR) - Do Žilinského kraja pribudne v rokoch 2019 - 2021 vďaka projektu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) 25 nových komfortných vlakových súprav pre regionálnu dopravu. Európska komisia (EK) schválila na tento projekt príspevok vo výške 134,5 milióna eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby (MDaV) SR Karolína Ducká.



"Nové vlaky, ktoré v posledných rokoch pribúdajú do slovenských regiónov, sú pre cestujúcich ďalším z argumentov, prečo nechať auto doma a cestovať do práce či do školy verejnou dopravou. Je to správna cesta a som veľmi rád, že EK nám pomáha na ceste k ekologickejšej doprave," povedal minister dopravy a výstavby SR Árpád Érsek (Most-Híd).



V rokoch 2010 - 2015 vďaka fondom Európskej únie (EÚ) pribudlo do slovenských regiónov 100 nových a zmodernizovaných regionálnych vlakov. "V novom programovom období sú zatiaľ naplánované dva projekty obnovy vlakov - 25 elektrických vlakov pre Žilinský región a 21 dieselových vlakov, ktoré budú premávať v okolí Zvolena a Banskej Bystrice," doplnila Ducká.



Ďalšou dobrou správou z oblasti železníc je podľa nej zazmluvnenie veľkého projektu modernizácie železničnej trate medzi Púchovom a Považskou Teplou. "Ministerstvo dopravy schválilo žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške takmer 350 miliónov eur a zaslalo tento železničný projekt na schválenie do Bruselu. Zazmluvnenie projektu v praxi znamená, že odteraz už bude možné refundovať stavebné práce z eurofondov, kým doteraz boli preplácané zo štátneho rozpočtu," vysvetlila hovorkyňa ministerstva dopravy.



"Zazmluvnenie v prioritnej osi 1 (modernizácia železníc a nákup vlakov) narástlo po zazmluvnení projektu Púchov - Považská Teplá na 77 percent. Ďalších viac ako 330 miliónov eur je pripravených na rozvoj železničnej dopravy v prioritnej osi 5 (mimo siete hlavných európskych koridorov). Celkovo je v OPII zazmluvnená už polovica alokácie (1,985 miliardy eur)," dodala Ducká.