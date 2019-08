Dobrodružné výlety po Horehroní môžete mať zadarmo

Cyklobus vyzdvihne rekreačných i športových cyklistov každú sobotu na novú trasu a so sprievodcom absolvujú najkrajšie výhľady na Nízke a Vysoké Tatry či Muránsku planinu.

Brezno 4. augusta (TASR) – Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Horehronie láka na dobrodružné výlety ekologickou dopravou zadarmo so sprievodcom. Podľa Petry Ridzoňovej Hlásnikovej, výkonnej riaditeľky OOCR Región Horehronie, turisti a domáci sa u nich môžu počas letných prázdnin spoľahnúť na cyklobus a tourbus.



"Pohodlne, bez strachu pred lesnou zverou či orientáciou v teréne, spoznávajú skryté krásy Horehronia. Cyklisti si môžu zapožičať elektrobicykle v jednej z požičovní v Brezne alebo na Táľoch. Autobus má kapacitu 20 osôb a k dispozícii je prívesný vozík pre 20 bicyklov. Cyklobus jazdí každú sobotu z rekreačnej oblasti Tále so zastávkami v obci Bystrá a Mýto pod Ďumbierom priamo do Brezna," priblížila Ridzoňová Hlásniková.



Tourbus je doprava priamo k vlaku - Horehronskému expresu. Turistov dopraví z Táľov, Bystrej a Mýta pod Ďumbierom priamo na železničnú stanicu a potom ich tam vyzdvihne a odvezie späť do ubytovacieho zariadenia. Horehronský expres jazdí z Brezna na Dedinky, Mlynky alebo na salaš Zbojská v piatok a v sobotu počas leta.



"Turisti si spojenie chvália, nemusia riešiť problémy s parkovaním a hľadať na mape trasu na výlet," doplnila Ridzoňová Hlásniková.