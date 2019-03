Dobrovoľníci budú v Bratislave pomáhať turistom dostať sa do cieľa

Program je vhodný najmä pre študentov cestovného ruchu, ktorí tak získajú cennú prax.

Bratislava 25. marca (TASR) – V Bratislave budú po vzore viacerých európskych metropol fungovať dobrovoľníci - navigátori. Bratislavské dobrovoľnícke centrum (BDC) totiž v spolupráci s Bratislavskou organizáciou cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board (BTB) rozbieha projekt Tourist Angels. V rámci neho budú dobrovoľníci na strategických turistických miestach v hlavnom meste pomáhať turistom dostať sa do cieľa. TASR o tom informovala Michaela Bagalová z BDC.



"Dobrovoľníci, ktorí sa do programu zapoja, sa zdokonalia v cudzom jazyku, stretnú nových ľudí a získajú nové kontakty," priblížila Bagalová. Program je vhodný najmä pre študentov cestovného ruchu, ktorí tak získajú cennú prax. BDC podotýka, že budú mať aj dôležitú "mienkotvornú funkciu", keďže budú turistom odporúčať miesta zo svojej vlastnej pozitívnej skúsenosti.



Dobrovoľník - Tourist Angels musí mať viac ako 18 rokov a dobre poznať Bratislavu, jej pamiatky, galérie, múzeá, divadlá, kiná a reštaurácie. "Mal by vedieť ako funguje MHD. Podmienkou je tiež znalosť anglického jazyka na úrovni B2, ďalší cudzí jazyk je výhodou. Aktuálne hľadáme dvoch dobrovoľníkov na štyri hodiny týždenne v období Veľkej noci od 19. – 22. apríla," spresnila Bagalová.



Dobrovoľníci budú mať na sebe oblečené tričká označené logom Tourist Angels, kde písmeno "i" bude cielene zvýraznené, aby u turistov evokovalo možnosť získať informácie. Po tom, ako sa dobrovoľníci prihlásia do programu, absolvujú zaškolenie. Počas neho si školitelia overia ich znalosť anglického jazyka i to, ako dobre poznajú Bratislavu. Záujemcovia môžu získať viac informácií na webe https://www.dobrovolnictvoba.sk/.