Dobrovoľníci čistili Biely Váh, vyzbierali viac ako 140 vriec odpadu

Keďže rieka Biely Váh je chráneným územím európskeho významu, udržiavanie jeho čistoty je podľa riaditeľa základom zabezpečenia ochrany tamojších vzácnych druhov rastlín aj živočíchov.

Važec 9. júna (TASR) - Horský vodný tok a zároveň územie európskeho významu Biely Váh sa dočkal čiastočného vyčistenia. Pustili sa doň dobrovoľníci, ktorí spolu vyzbierali viac ako 140 vriec odpadu. Informoval o tom riaditeľ Správy Tatranského národného parku (TANAP) Pavol Majko, ktorá podujatie zrealizovala v spolupráci s Urbárom, pozemkovým spoločenstvom Važec. Na pomoc prišli aj študenti z Výskumného ústavu vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine.



Dobrovoľníci sa podľa Majka museli pasovať s rôznym odpadom v studenom vodnom toku vyvierajúcom pod úpätím Kriváňa. "Boli to plastové fľaše, igelitové tašky, koberce, obnosené šatstvo a pneumatiky," vymenoval s tým, že uvedené množstvo odpadu sa vyzbieralo na dvojkilometrovom úseku rieky počas dvoch dní. "Nehovoriac o množstve veľkoobjemového odpadu, ktorý sa už do plastových vriec jednoducho nepomestil," dodal.



Podľa jeho ďalších slov na pomerne krátkej časti územia určili veľa znečisťovateľov. "Túto situáciu bude potrebné v dohľadnom období riešiť na lokálnej úrovni so samosprávou. Biely Váh je pod obcou Važec dlhodobo znečisťovaný komunálnym odpadom, ktorého pôvodcom sú najmä obyvatelia obce, preto veríme, že pri najbližšej akcii bude aktívna aj miestna samospráva," poznamenal.



Keďže rieka Biely Váh je chráneným územím európskeho významu, udržiavanie jeho čistoty je podľa riaditeľa základom zabezpečenia ochrany tamojších vzácnych druhov rastlín, živočíchov a prírodných biotopov. "Vzhľadom na rozsah znečistenia bude potrebné v ozdravení Bieleho Váhu pokračovať a zo strany obce zintenzívniť kontrolu pri nakladaní s odpadmi. Správa TANAP-u ďakuje všetkým zúčastneným za pomoc a snahu urobiť niečo pozitívne pre prírodu," uzavrel.