Dobrovoľníci poupratovali park v Šamoríne

Podujatia sa zúčastnilo približne 50 dobrovoľníkov, medzi nimi aj viceprimátor Gábor Veres.

Šamorín 17. júna (TASR) – Dobrovoľníci poupratovali v sobotu 15. júna lesopark Pomlé v Šamoríne v rámci Reformovaných dobrovoľníckych dní v Karpatskej kotline. Dobrovoľnícka brigáda s názvom Most lásky (Szeretethíd) sa konala pod gesciou Reformovaného cirkevného zboru v Šamoríne. Podujatia sa zúčastnilo približne 50 dobrovoľníkov, medzi nimi aj viceprimátor Gábor Veres.



Ako uviedlo mesto na svojej webstránke, dobrovoľníci vymenili a natreli poškodené časti lavíc amfiteátra, očistili informačné tabule, javisko a steny javiska, rotundu a chodníky, do kvetináčov pri pódiu vysadili nové rastliny a pozbierali niekoľko vriec odpadu.



Reformované dobrovoľnícke dni v Karpatskej kotline sú projektom Charity maďarskej reformovanej cirkvi (Magyar Református Szeretetszolgálat), ktorého prvý ročník sa konal v roku 2009. V súčasnosti sa do jeho aktivít zapája vyše 20.000 dobrovoľníkov ročne.