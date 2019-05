Dobrovoľníci skrášlia Zemplínsku šíravu, zatiaľ ich je vyše 100

Sú medzi nimi napríklad aj ľudia z Košíc.

Michalovce 9. mája (TASR) – Dobrovoľníci prispejú k skrášleniu Zemplínskej šíravy. Doteraz sa ich na akciu, ktorá sa uskutoční na budúci víkend (17. a 18. 5.) prihlásilo viac ako 100. Sú medzi nimi napríklad aj ľudia z Košíc.



Ako TASR informovala výkonná riaditeľka Zemplínskej oblastnej organizácie cestovného ruchu Iveta Pazičová, ide o prvý ročník takejto dobrovoľníckej akcie. „Naša organizácia združuje samosprávy a podnikateľské subjekty, ktoré zväčša pôsobia práve na Šírave. Je to náš prvý krok, ktorým chceme dať najavo, že naším členom nie je ľahostajné prostredie tejto vodnej nádrže, kde žijú a pôsobia,“ vysvetlila. Aj takto chcú ľuďom ukázať, že majú záujem o to, aby táto destinácia napredovala a tiež chcú podnietiť verejnosť, aby udržiavala čistotu v prírode.



„Máme už viac ako 100 nahlásených dobrovoľníkov,“ spomenula riaditeľka s tým, že oceňuje záujem ľudí. „Som rada, že chcú niečo urobiť,“ poznamenala. Pracovať budú v katastroch obcí Kaluža, Klokočov a Vinné. Sami si môžu vybrať, v ktorej lokalite chcú aktivity realizovať. Pôjde napr. o nátery oplotenia, osvetlenia, lavičiek, ale aj zber odpadkov, čistenie chodníkov a rigolov či úpravu pláže. Materiál zabezpečujú podľa jej ďalších slov obce.



Záujemcovia sa môžu na konkrétny termín i stredisko, v ktorom chcú pracovať, nahlásiť do 15. mája. Motiváciou pre nich môže byť podľa Pazičovej aj žrebovanie zaregistrovaných účastníkov o zaujímavé ceny po skončení brigády.