Medzilaborce 10. júna (TASR) – Dobrovoľníci vyčistia rieku Vydraňka v Medzilaborskom okrese. Zapojiť sa do tejto environmentálnej aktivity pozýva Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty.



Čistenie sa uskutoční vo štvrtok (14.6.) so začiatkom o 8. h. Stretnutie dobrovoľníkov je naplánované pri Mestskom úrade Medzilaborce a Obecnom úrade Palota. "Nezabudnite si so sebou zobrať gumené rukavice, čižmy a dobrú náladu. Účastníkov žiadame, aby sa vopred nahlásili," informuje Správa na svojej oficiálnej webovej stránke.



Dobrovoľnícku akciu sa rozhodla zorganizovať pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý si verejnosť pripomenula 5. júna. Je spomienkou na prvú konferenciu Organizácie Spojených národov na túto tému, ktorá sa uskutočnila v roku 1972 v Štokholme. Jeho hlavnou úlohou je podnietiť ľudí na celom svete k realizácii čo najväčšieho množstva aktivít na podporu pozitívnej environmentálnej zmeny. Témou aktuálneho ročníka je boj proti plastovému odpadu.