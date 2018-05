Dobrovoľníci vysadili v Nízkych Tatrách niekoľko tisíc stromčekov

V lokalite, ktorá bola pred časom postihnutá vetrovou kalamitou pribudli nové jedle, smreky, borovice, buk, jaseň či javor.

Malužiná 10. mája (TASR) – Početná partia dobrovoľníkov vysadila vo štvrtok dopoludnia v jednej z dolín Nízkych Tatier, situovanej neďaleko liptovskej obce Malužiná, 8000 nových stromčekov. V lokalite, ktorá bola pred časom postihnutá vetrovou kalamitou pribudli nové jedle, smreky, borovice, buk, jaseň či javor.



V minulosti sa na tomto území vyskytoval v drvivej miere smrek. "Momentálne prebieha kombinovaná výsadba. Drevnú skladbu dopĺňame o ďalšie dreviny. Zložitá drevná skladba je dôležitá najmä v ohľade na to, že do budúcna predpokladáme možné klimatické zmeny," uviedol riaditeľ Odštepného závodu Lesy SR Liptovský Hrádok Ján Vrbenský.



Závod má najväčšiu výmeru štátnej pôdy v rámci všetkých 23 závodov Lesov SR – takmer 60.000 hektárov. Na jeho území sa nachádza najväčší chránený poľovný revír v rámci Slovenska. "Domnievame sa, že na základe toho, že čoraz častejšie vznikajú veľké vetrové a kôrovcové kalamity a mení sa charakter celého prostredia, je nevyhnutné revitalizovať túto krajinu. Po vyťažení drevnej hmoty sa treba následne postarať o zalesnenie takýchto voľných plôch," dodal.



Obchodná spoločnosť Lidl Slovensko iniciovala takúto výsadbu stromčekov v Tatrách už po siedmy raz. "Celkovo sa nám ich za ten čas podarilo vysadiť už 870.000 s prispením zákazníkov, ktorí sa zapájajú do projektu Voda pre stromy. Snažíme sa takýmto spôsobom pomôcť zachovať našu prírodu pre ďalšie generácie. Chceme, aby naše deti zažili aspoň takú peknú, ako si ju pamätáme my," povedal vedúci úseku komunikácie spoločnosti Tomáš Bezák.



Generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marián Staník takúto formu pomoci privítal. "Je to vždy tragédia, keď vietor sfúkne veľké plochy porastov. Keď je drevo na zemi, nemá z neho osoh nikto – ani spoločnosť, ani drevársky priemysel, ani verejnosť," zdôraznil.



Slovensko patrí medzi krajiny s najväčšou lesnatosťou v rámci Európskej únie - 41 percent z jeho územia tvoria lesné porasty. Od roku 1920 vzrástla plocha lesov o 300.000 hektárov. Na Slovensku sa ročne vyťaží zhruba 9 miliónov metrov kubických drevnej hmoty a pribudne približne 12 miliónov metrov kubických lesa.