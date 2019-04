Dobrovoľníci začali s čistením rieky Vydranka od odpadkov

Vydranka pramení v Laboreckej vrchovine pod Lupkovským priesmykom vo výške 590 metrov nad morom neďaleko poľsko-slovenskej hranice.

Medzilaborce 25. apríla (TASR) – Dobrovoľníci vyčistia rieku Vydranka v Medzilaborskom okrese od odpadkov. Vo štvrtok začali v katastri obce Palota. Do práce sa zapojilo do 20 ľudí a vyzbierali spolu 150 vriec smetí na približne kilometrovom úseku. TASR o tom informovala environmentalistka Anna Macková zo Správy Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty (CHKO VK).



S touto aktivitou začali tamojší ochranári vlani, keď sa im v priebehu dvoch dní podarilo vyzbierať okolo 300 vriec odpadkov. V tomto roku chcú v čistení pokračovať, a to až do júna. „Cieľom akcie je odstránenie komunálneho odpadu z vodného toku v dĺžke deviatich kilometrov v katastroch Medzilaboriec a Paloty a jeho odvoz. Aktivity súvisiace s čistením bude koordinovať naša Správa, nakoľko v území, kde budú prebiehať, platí 1. a 2. stupeň územnej ochrany,“ priblížila Macková.



Aktivity zamerané na čistenie vodného toku a jeho okolia Správa CHKO VK plánuje realizovať v spolupráci s obcou Palota, mestom Medzilaborce a Slovenským vodohospodárskym podnikom. „Do akcie sa zapoja žiaci Gymnázia z Medzilaboriec a Základnej školy Komenského. Čistenie vodného toku bude prispôsobené stavu počasia. Všetci dobrovoľníci sú vítaní,“ spomenula environmentalistka.



V roku 2019 čistenie vodného toku Vydranka zaradila Správa CHKO VK do zoznamu úloh, ktoré bude realizovať pri príležitosti 100. výročia štátnej ochrany prírody na Slovensku. V tejto súvislosti vysadili aj štyri stromy. „Dve jarabiny oskorušové v miniskanzene v Medzilaborciach so súhlasom mesta a dve jarabiny v areáli Správy CHKO VK, konkrétne v záhrade,“ informoval TASR jej riaditeľ Juraj Platko.