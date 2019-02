Dobrovoľnícke centrum Košického kraja odovzdávalo Srdce na dlani

Ďakovné listy si za prínos v oblasti dobrovoľníctva prevzalo spolu približne 20 jednotlivcov a združení.

Košice 4. februára (TASR) – Ocenenie Srdce na dlani 2018 odovzdalo Dobrovoľnícke centrum Košického kraja v pondelok popoludní v 13 kategóriách. Ako pre TASR povedala organizátorka podujatia a predsedníčka centra Miroslava Langerová, cieľom slávnostného oceňovania je poďakovať a poukázať na množstvo práce, ktorú dobrovoľníci pre svoje okolie, spoločnosť či organizáciu pravidelne robia.



Víťazom 11. ročníka krajského oceňovania v kategórii Dobrovoľníctvo v sociálnej a zdravotnej oblasti sa stal Peter Miľko, Monika Tódová si prevzala ocenenie v kategórii Dobrovoľníctvo v oblasti výchovy a vzdelávania. V oblasti ochrany životného prostredia sa stal víťazom projekt komunitnej záhrady Zázemie, kategóriu Dobrovoľníctvo v oblasti kultúry a umenia vyhral Peter Murko (Združenie príbuzných a priateľov Radosť), za Dobrovoľníctvo v oblasti rozvoja komunity a občianskej spoločnosti si ocenenie prevzal Michal Keruľ, kategóriu Dobrovoľníctvo v oblasti ochrany ľudských práv ovládla Lucia Komorníková a v kategórii Koordinátor/-ka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok sa víťazkou stala Eva Bombová. Patrícia Albertová bola ocenená v kategórii Mladý dobrovoľník/-čka do 30 rokov a za seniorské dobrovoľníctvo získal cenu Ondrej Doboš. Ďalšími kategóriami boli Dlhodobá dobrovoľnícka pomoc organizácii, v ktorej zvíťazila Michaela Šuľová, Podpora dobrovoľníctva, v ktorej vyhrala Lenka Roman Juročková, Dobrovoľníctvo v oblasti práce s deťmi a mládežou zvíťazil Klub mladých Sobrance a cenu za dobrovoľnícky projekt roka si prevzala Danka Arvaiová, ktorá stojí za Malou farmou ako súkromným azylom pre zvieratá.



Kategória Obec/mesto priateľské k dobrovoľníctvu je jediná, ktorú jednotlivci nemôžu nominovať. Jej víťazom sa stala oblasť Tokaj, ocenenia si prevzali za Tokajskú vinnú cestu Michaela Maciková a za Hospic Harmónia Edita Takáčová.



"Za tie roky sme sa dostali k tomu, že nominácie nie sú len o dobrovoľníkoch z Košíc, ale aj z iných miest v kraji. Aj preto sa od tohto ročníka bude krajské oceňovanie každoročne konať v inom meste Košického kraja, najbližšie v Spišskej Novej Vsi," povedala Langerová.



Zriaďovateľom Dobrovoľníckeho centra Košického kraja je Košický samosprávny kraj. Ako uviedol jeho predseda Rastislav Trnka, v tomto roku má slovo dobrovoľníctvo obzvlášť inú dôležitosť. "Košice sa pýšia titulom Európske hlavné mesto dobrovoľníctva 2019. Michalovce vlani ako prvé získali ocenenie Mesto priateľské k dobrovoľníctvu. V Spišskej Novej Vsi je tento rok vyhlásený za Rok dobrovoľníctva. Všetky uvedené aktivity svedčia o tom, že v našom kraji máme množstvo inšpiratívnych ľudí so srdcom na dlani, ktorým patrí náš obdiv. Je šľachetné prispieť na charitu finančne, ale investovať do vecí svoj vlastný čas, to si žiada oveľa väčší vklad na úkor osobného života," povedal.



Počas slávnostného krajského oceňovania boli okrem víťazov vyhlásené aj nominácie v jednotlivých kategóriách. Ďakovné listy si za prínos v oblasti dobrovoľníctva prevzalo spolu približne 20 jednotlivcov a združení.