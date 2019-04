Čo je najväčším problémom rómskej komunity v Dobšinej?

Referent pre styk s rómskou komunitou Mestského úradu Dobšiná Marián Bubenčík považuje za prelomový krok práve vyriešenie problému s bývaním.

Dobšiná 28. apríla (TASR) – Vysoká nezamestnanosť, dosahujúca okolo 80 percent, je aktuálne najväčším problémom rómskej komunity v lokalite Dedičná v Dobšinej v okrese Rožňava. TASR to povedal referent pre styk s rómskou komunitou Mestského úradu Dobšiná Marián Bubenčík s tým, že v uplynulých mesiacoch sa postavením dvoch nových bytoviek podarilo vyriešiť druhý veľký problém – bývanie.



„S prácou je to tu veľmi ťažké. Je pekné presťahovať ľudí do nového bývania, ale náročné je to udržať, hlavne keď nebude mať rodina príjem. Väčšina ľudí tu dostáva veľmi málo, 80 percent tu žije z 360 až 300 eur a keď si zaplatia všetky náklady, zostane im minimum,“ podotkol Bubenčík, ktorého bežne nazývajú vajdom a istý čas sa tak oficiálne volala aj jeho pracovná pozícia.



Ako dodal, snažia sa oslovovať rôznych podnikateľov a firmy, aby ľudí z Dedičnej zamestnali. „Cez leto sa to ešte dá cez dohody, ale veľmi nám tu chýba nejaký investor. Avšak tým, že sa ľudia presťahovali z chatrčí do bytov, zistili, že už musia za všetko platiť, a to ich naštartovalo. Sú síce takí lokálpatrioti a chceli by robotu len doma, ale v tomto momente to príliš nie je možné. Tak už začali cestovať aj mimo Dobšinej,“ priblížil vajda.



Práve vyriešenie problému s bývaním považuje podľa vlastných slov za prelomový krok. „Ľudí sme začali sťahovať vlani v novembri. Odstránili sme 82 chatrčí a to je veľká vec. Dali sme ľuďom bývanie a hlavne deťom budúcnosť,“ zdôraznil vajda podľa ktorého pracovníci mesta musia v tejto lokalite pôsobiť osvetovo.



„Rodičia tu zanedbali ich výchovu, tá zodpovednosť im chýba. Pre mňa je najdôležitejšie, aby sme ich naučili zodpovednosti. Musíme na nich stále tlačiť a nabádať ich. Musíme im ukazovať svet, pretože tu boli uzavretí v bubline a nevedeli, čo sa deje okolo. Potrebujeme im otvárať oči a hovoriť, že sú možnosti zamestnať sa, vzdelávať, aby sa ich deti mali lepšie ako oni,“ zakončil Bubenčík.



V lokalite Dedičná v súčasnosti podľa údajov samosprávy žije okolo 750 Rómov. Vysoký podiel na populácii majú deti, napríklad v dvoch nových bytovkách ich je okolo 300.