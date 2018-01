Do cisterny nákladného vlaku pri Dolnej Štubni narazilo auto

Hasiči obhliadkou zistili, že cisterna nebola nárazom poškodená a v čase nehody bola prázdna.

Dolná Štubňa 19. januára (TASR) – V Dolnej Štubni, v okrese Turčianske Teplice, došlo vo štvrtok (18.1.) popoludní k dopravnej nehode osobného motorového vozidla, ktoré na železničnom priecestí narazilo do cisterny nákladného vlaku. Vodič auta utrpel zranenia. Zasahujúci hasiči mu poskytli prvú pomoc a odovzdali do opatery zdravotníkov. TASR o tom v piatok informoval Marek Panák z operatívno-technického oddelenia Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.



"K udalosti boli vyslaní traja hasiči z Hasičskej stanice v Turčianskych Tepliciach s jedným kusom techniky. Po príjazde na miesto zistili, že osobné motorové vozidlo narazilo do cisterny súpravy nákladného vlaku. Hasiči zabezpečili havarované vozidlo proti vzniku požiaru a zachytili uniknuté prevádzkové kvapaliny. Obhliadkou zistili, že cisterna nebola nárazom poškodená a v čase nehody bola prázdna," konštatoval Panák.



Po zdokumentovaní miesta nehody hasiči odtiahli havarované vozidlo mimo železničného priecestia a z vozňa odstránili zvyšky plechu, ktoré bránili bezpečnému odchodu nákladného vlaku.