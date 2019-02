Dolná Ždaňa prešla veľkou premenou, počet obyvateľov výrazne vzrástol

Výrazným nárastom počtu obyvateľov sa môže za uplynulé roky pochváliť obec Dolná Ždaňa v okrese Žiar nad Hronom. Tamojšej samospráve sa podarilo vďaka bytovej výstavbe pritiahnuť do dediny mladé rodiny s deťmi, vďaka čomu zastabilizovala aj chod miestnej materskej školy.V blízkosti bytových domov budujú oddychovú zónu. Na snímke sú dve bocianie hniezda, do ktorých sa tieto vtáky každoročne vracajú v obci Dolná Ždaňa 22. februára 2019. Foto: TASR - Jana Vodnáková

V blízkosti bytových domov budujú oddychovú zónu. Na snímke vizualizácia oddychovej zóny v obci Dolná Ždaňa 22. februára 2019. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Na snímke fotografia spisovateľky Eleny Čepčekovej, rodáčky z Dolnej Ždane, po ktorej nesie pomenovanie aj miestna obecná knižnica v obci Ždaňa 22. februára 2019. Foto: TASR - Jana Vodnáková

V obci chystajú film o dedine, ktorý má priblížiť jej dávne časy

Na snímke nevyužívaný objekt bývalej školy, ktorý chcú prerobiť na Centrum voľného času Eleny Čepčekovej v obci Dolná Ždaňa. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Dielo rodáčky E. Čepčekovej je v dedine živé aj v súčasnosti



Dolná Ždaňa 23. februára (TASR) - Dolná Ždaňa v okrese Žiar nad Hronom prešla v posledných rokoch výraznou premenou. Vďaka bytovej výstavbe sa v obci od roku 2007 počet obyvateľov zvýšil zo 653 na 893 obyvateľov.uviedla pre TASR starostka Andrea Murgašová.V troch bytových domoch vzniklo 66 nájomných bytov. Podľa starostky aktuálne evidujú ďalších približne 40 žiadostí o nájomné bývanie.skonštatovala Murgašová. Pred časom sa obci podarilo ponúknuť obyvateľom aj stavebné pozemky. Na dvoch zo šiestich už vyrastajú nové rodinné domy.Vďaka novým bytom pribudli v dedine najmä mladé rodiny, čo bolo cieľom samosprávy. Pred rokmi totiž podľa Murgašovej mala miestna materská škola problémy pre nedostatok detí, dnes je plne obsadená. Navštevuje ju 21 chlapcov a dievčat.priblížila Murgašová. Škola má novovybavenú triedu, herňu aj spálňu, zrekonštruovaná bola aj kuchyňa. Na budove sú vymenené i okná. Obnovu si vyžaduje už len obvodový plášť. Tento rok chce obec postaviť v areáli materskej školy nový prístrešok, kde budú mať deti k dispozícii napríklad kryté pieskovisko.V objekte materskej školy má obec nevyužívané priestory, ktoré by chcela po stavebných úpravách využívať pre potreby denného stacionára.poznamenala Murgašová s tým, že aktuálne pripravujú v tejto súvislosti štúdiu.V súčasnosti samosprávu zamestnáva aj ďalší projekt - realizácia oddychovej zóny v priestoroch za obecným úradom.podotkla Murgašová s tým, že bude mať aj hokejové mantinely. Oddychová zóna však počíta aj s ďalšími prvkami, pribudnúť by tu mal i amfiteáter, chodníky, fitnes v prírode či detské ihriská. V prípade vhodných výziev chce na tieto projekty obec získať prostriedky aj prostredníctvom dotácií.Murgašová priblížila, že v uplynulom období samospráva rekonštruovala aj budovu spoločenského domu, v ktorom sídli i obecný úrad.priblížila. Zrekonštruovali aj kuchyňu a nevyužívanú miestnosť, z ktorej urobili malý sklad, všetky sociálne zariadenia, vymenili okná a postupne obnovujú aj divadelnú sálu.Obec pripravuje aj ďalší projekt - rekonštrukciu starej nevyužívanej budovy na Centrum voľného času Eleny Čepčekovej, ktorá sa v obci narodila.Jedným zo symbolov Dolnej Ždane sú aj dve bocianie hniezda, do ktorých sa tieto vtáky každoročne vracajú.podotkla Murgašová. Obec má tiež viacero medokýšskych prameňov, jeden z nich, ktorý je stále funkčný, nájdu turisti idúci po turistickej značke na Ždánsku skalu.V dedine, ktorá je stále bez vodovodu, je podľa jej slov voda železitá a nekvalitná. Záujem o napojenie na vodovod je preto medzi obyvateľmi veľký.priblížila. Napojiť na vodovod sa chce až 91 percent obyvateľov.Výpovede starších obyvateľov, staré fotografie, ale aj zvyky, ktoré sa dodnes zachovávajú, má priblížiť film o obci, ktorý aktuálne pripravujú v Dolnej Ždani (okres Žiar nad Hronom). Vedúca folklórnej skupiny Lipina Tatiana Víglaská priblížila, že jeho verejnú prezentáciu by chceli stihnúť ešte tento rok.Jeho autori chcú všetkým generáciám sprostredkovať, ako obec kedysi vznikla, ako sa v nej kedysi žilo či aké mala hlavné dominanty.podotkla Víglaská.Priblíži aj tradície a zvyky, ktoré v dedine aj vďaka súboru dodnes udržiavajú. Či už ide o fašiangy, jánsku vatru, Deň matiek či mesiac úcty starším.priblížila Víglaská. Svoje miesto tam nájdu aj staré fotografie, zobrazujúce dedinu pred rokmi.Bohatý kultúrny život sa darí v dedine zachovávať aj vďaka spomínanému súboru Lipina. Ten má aktuálne dve zložky, ženskú aj detskú.priblížila Víglaská s tým, že aktuálne už má skupina sprievod vďaka mladému harmonikárovi. V súbore sa venujú aj deťom, folklór aktuálne zamestnáva približne 12 školákov.Účinkovanie folklórnej skupiny má podľa Víglaskej v Dolnej Ždani dlhú tradíciu.uviedla folkloristka. Aj v repertoári skupiny majú miesto domáce piesne.Niektoré staré súčasti krojov sa folkloristom podarilo zohnať aj od miestnych obyvateľov. Zachovať ich chcú aj pre ďalšie generácie.dodala Víglaská.Meno známej detskej spisovateľky Eleny Čepčekovej má niesť centrum voľného času (CVČ), ktoré plánujú v obci Dolná Ždaňa (okres Žiar nad Hronom). Centrum by malo sídliť v nevyužívanej budove, ktorá čaká na svoju rekonštrukciu.Starostka Andrea Murgašová priblížila, že projekt rieši obec vďaka dotáciám.priblížila s tým, že čakajú na vyhodnotenie ďalšej výzvy, v rámci ktorej sa obec uchádza o prostriedky na rekonštrukciu budovy.Zatiaľ podľa jej slov získala obec dotáciu na úpravu okolia a parkov, miestnych komunikácií a vnútorného parku a tiež na vybavenie pamätnej izby Eleny Čepčekovej s knižnicou. Práve tá by sa mala stať akýmsi srdcom celého centra. Starostka chce, aby bola zároveň priestorom na stretávanie sa seniorov či rôznych záujmových skupín. CVČ má zase poskytnúť deťom, ktorých je v dedine dosť, možnosť zmysluplného trávenia voľného času. Pribudnúť by tam mali aj prístavba, sociálne zariadenia či šatne.Knižnicu pomenovanú po známej rodáčke má obec aj v súčasnosti, nachádzajú sa v nej aj niektoré osobné veci a rukopisy Čepčekovej. Tie by mali byť v budúcnosti súčasťou pamätnej izby.dodala Murgašová. Čepčekovú si v Dolnej Ždani každoročne pripomínajú aj prostredníctvom prehliadky literárnej tvorby s názvom Meduškine krídla.História tejto súťaže sa začala písať v roku 2010, keď obec zorganizovala v spolupráci s Pohronským osvetovým strediskom odborný seminár venovaný životu a dielu spisovateľky. Budúci rok čaká súťaž okrúhle desiate výročie, a tak by chceli podľa Murgašovej podobné podujatie zorganizovať opäť.Spisovateľka Elena Čepčeková nie je jedinou známou rodáčkou, na ktorú si spomínajú v obecnej monografii. Knihu vydali pri príležitosti 625. výročia prvej písomnej zmienky o obci. Zostavila ju tamojšia kronikárka a vedúca knižnice Lýdia Rafaelisová, ktorá zbieraniu dokumentov o obci zasvätila celý svoj život.Z Dolnej Ždane pochádza aj grafička Zdena Gáborová či Ján Balko, ktorý bol hlavným tajomníkom Obchodnej a priemyselnej komory v Banskej Bystrici, neskôr prezidiálnym šéfom vznikajúceho ministerstva hospodárstva (1938) a viceguvernérom Slovenskej národnej banky. Ako spisovateľ písal detské knihy a historické romány. Z Dolnej Ždane pochádza aj známy šéfkuchár Ľubomír Herko, s ktorým chce v budúcnosti obec robiť kuchárske kurzy.