Deväť obcí v okolí Dunajskej Stredy spojí cyklotrasa

Dolné Saliby 9. júla (TASR) – Obce Dolné Saliby, Horné Saliby, Jahodná, Kráľov Brod, Matúškovo, Mostová, Tomášikovo, Trstice a Vozokany (okresy Dunajská Streda a Galanta) spojí 40-kilometrová cyklotrasa. Náklady na vyhotovenie projektovej dokumentácie predbežne vyčíslili na približne 50.000 až 60.000 eur.



Ako pre TASR uviedol starosta obce Dolné Saliby a predseda Miestnej akčnej skupiny (MAS) Stará Čierna voda Ľudovít Kovács, z tejto čiastky dostali na partnerské obce dotácie od Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) vo výške 22.000 eur. Schválili ich rovnomerne pre deväť obcí.



„Podľa predbežných plánov a dohody zo zástupcami VÚC, projektové dokumentácie pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie budú vyhotovené do konca roku 2019 s tým, že do tej doby aspoň jeden stavebný objekt bude aj vybudovaný v každej obci. Prínosom bude napríklad jednoduchšia doprava do zamestnania, školy atď. Druhoradým cieľom bude rozvoj vidieckeho cestovného ruchu – cykloturistiky, vodnej turistiky (splav Malého Dunaja) a turistiky kultúrnych hodnôt (napr. vodné mlyny),“ tvrdí Kovács.



Jednotlivé úseky plánovanej cyklotrasy budú v rámci kraja prepojené. Do štyroch kilometrov cyklotrás sa už vybudovalo v minulosti.



Vo všeobecnosti prispeje župa na projektové dokumentácie cyklotrás 218.958 eur, a tak by mohlo v Trnavskom kraji pribudnúť viac ako 80 kilometrov cyklotrás. Výstavbu plánujú financovať z finančných prostriedkov Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).



V prípade získania nenávratného finančného príspevku z IROP pre tento projekt bude Trnavský samosprávny kraj spolufinancovať výstavbu vo výške päť percent z celkových oprávnených výdavkov projektu. Stavebné práce by mohli začať na budúci rok a verejnosti by cyklomagistrála mala začať slúžiť najneskôr v roku 2020.