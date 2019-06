Dolnokubínčania hľadajú svoj strom roka

Súťaž vyhlásila novovzniknutá Komisia revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v D. Kubíne s cieľom vzbudiť záujem verejnosti o životné prostredie vo svojom okolí.

Dolný Kubín 3. júna (TASR) – Vzácne staré dreviny v Dolnom Kubíne môžu získať titul Kubínsky strom roka 2019. Súťaž vyhlásila novovzniknutá Komisia revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja pri Mestskom zastupiteľstve v Dolnom Kubíne s cieľom vzbudiť záujem verejnosti o životné prostredie vo svojom okolí.



Obyvatelia, organizácie a inštitúcie so sídlom v Dolnom Kubíne môžu do súťaže nominovať staré a vzácne stromy v katastri mesta. „Podmienkou je určiť druh dreviny, zmerať obvod kmeňa a pripojiť fotografiu, ktorá postačuje aj v elektronickej podobe. Taktiež treba charakterizovať lokalitu, kde sa strom nachádza. Vítané sú historické údaje o udalostiach a osobách súvisiacich s výsadbou stromov," vysvetlila členka komisie revitalizácie zelene a environmentálneho rozvoja Oľga Removčíková.



Súťaž potrvá od 1. júna do 30. septembra 2019. Návrhy treba posielať v elektronickej forme na e-mailovú adresu envirosutaz@dolnykubin.sk alebo doručiť osobne v písomnej podobe do podateľne mestského úradu v obálke s poznámkou „Strom roka". V návrhu je tiež potrebné uviesť meno a adresu navrhovateľa.



Z nominovaných stromov môžu byť po posúdení odbornou komisiou vybrané exempláre navrhnuté na zaradenie do kategórie chránený strom v zmysle zákona o ochrane prírody, alebo budú nominované do celoslovenského kola súťaže Strom roka. V prípade potreby zabezpečia ich odborné ošetrenie. „Zároveň sa uskutoční verejné hlasovanie o titul Kubínsky strom roka spomedzi nominovaných drevín prostredníctvom mestskej televízie," doplnila Removčíková.



Primátor mesta Ján Prílepok iniciatívu privítal. „Verím, že práve táto súťaž nám ukáže, aké nesmierne bohatstvo tu máme," povedal. Zároveň prevzal záštitu nad súťažou.