Dolnokubínska samospráva investuje tento rok do opravy ciest či škôl

Dolný Kubín 9. februára (TASR) – Do rozvoja mesta investuje dolnokubínska samospráva v tomto roku približne 2,4 milióna eur. Najviac peňazí z rozpočtu pôjde do stavebných úprav viacerých komunikácií, rekonštruovať sa však budú aj priestory letného štadióna, materských, základných a základných umeleckých škôl (ZUŠ) či dom smútku.



"Chceli by sme investovať 350.000 eur do stavebno-technickej úpravy križovatky na ulici Aleja slobody vrátane odbočovacieho pruhu na sídlisko Brezovec, chodníkov, odvodnenia, osvetlenia a dopravného značenia," uviedol dolnokubínsky primátor Roman Matejov s tým, že finálna suma bude spresnená po zhotovení projektovej dokumentácie a verejnom obstarávaní.



Mesto vyčlenilo peniaze aj na inžinierske siete pre IBV Brezovec, kde by malo z rozpočtu smerovať takmer 150.000 eur. Podľa referenta informovania verejnosti Mestského úradu v Dolnom Kubíne Martina Buznu je začiatok prác naplánovaný na letné mesiace tohto roka. Rovnakú sumu chce mesto poskytnúť na stavebné úpravy križovatky ulíc Kňažská, Mládežnícka a Komenského. "Rekonštrukciou prejde aj jedna z hlavných miestnych komunikácií na sídlisku Brezovec, a to vo výške 195.000 eur, kde sa počíta aj s kompletnou výmenou asfaltového povrchu," priblížil Buzna.



Samospráva sa rozhodla podporiť aj oblasť športu - 60.000 eur pôjde na ďalšiu etapu rekonštrukcie priestorov letného štadióna. Dolnokubínski poslanci schválili aj ďalších 65.000 eur určených na výstavbu športových zariadení. "Na rozšírenie cintorína pri Dome smútku na Malom Bysterci radnica použije 30.000 eur, prebehne aj rekonštrukcia domu smútku a schodov v mestskej časti Mokraď," ozrejmil Buzna.



Viac ako 200.000 eur pôjde tento rok na obnovu niektorých materských, základných škôl a ZUŠ. "Z toho na výmenu okien a vstupných dverí v piatich materských školách je v rozpočte naplánovaných viac ako 110.000 eur. Okrem toho je na kompletnú výmenu okien v ZUŠ Ivana Ballu vyčlenených 34.000 eur," uzavrel primátor Dolného Kubína.