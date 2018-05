Dni Martina Kukučína v Dolnom Kubíne pripomenú jeho život a dielo

Na Dňoch Martina Kukučína sa zúčastnia aj zástupcovia chorvátskeho veľvyslanectva a miest a obcí Chorvátska, v ktorých oravský rodák pôsobil.

Dolný Kubín 18. mája (TASR) – Dni Martina Kukučína, ktoré sa pri príležitosti 90. výročia jeho úmrtia konajú v Dolnom Kubíne a v oravskej obci Jasenová, otvorila v piatok slávnostná akadémia v aule Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne.



Podľa Zdenky Prílepkovej z Oravského kultúrneho strediska (OKS) v Dolnom Kubíne sa na Dňoch Martina Kukučína zúčastnia aj zástupcovia chorvátskeho veľvyslanectva a miest a obcí Chorvátska, v ktorých oravský rodák pôsobil. "Najvýraznejší predstaviteľ slovenského literárneho realizmu a zakladateľ modernej slovenskej prózy zasvätil svoj život nielen medicíne a starostlivosti o druhých, ale v rovnakej miere aj literárnej tvorbe. Kukučínovo literárne dielo preložili do viacerých jazykov a mnohé jeho príbehy boli zdramatizované a sfilmované. Jeho tvorbu charakterizuje láskavý humor a obyčajný človek," podotkla Prílepková.



Nedeľňajší (20.5.) program bude situovaný do Kukučínovho rodiska, obce Jasenová. "Význam podujatia podčiarknu slávnostné služby Božie v tamojšom evanjelickom kostole, ktoré bude slúžiť biskup Východného dištriktu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Slavomír Sabol. Súčasťou programu bude prehliadka prozaikovho rodného domu. Vyvrcholením dní bude program Spomínanie na Martina Kukučína o štrnástej hodine v Kultúrnom dome v Jasenovej," doplnila Prílepková.



Martin Kukučín sa narodil 17. mája 1860 v oravskej obci Jasenová ako Matej Bencúr v rodine Jána Bencúra Juriša a Zuzany, rodenej Paškovej. Vzdelanie získal na vyššom evanjelickom gymnáziu a zavŕšil ho štúdiom medicíny. Práve medicína ho zaviala do Chorvátska na ostrov Brač, kde pôsobil ako lekár, ale pokračoval aj vo svojej literárnej tvorbe. Spolu s manželkou Pericou Didoličovou odišiel v roku 1908 do Čile. Svoju životnú cestu ukončil v Chorvátsku 21. mája 1928.