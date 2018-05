Materská škola v Dolnom Kubíne bude mať nové okná a dvere

Celkový objem finančných prostriedkov, ktoré mesto vynaloží na úpravy a rekonštrukciu v materskej škole sa vyšplhá na približne 55.000 eur.

Dolný Kubín 15. mája (TASR) – Budova Materskej školy Na Sihoti v Dolnom Kubíne bude mať nové okná a dvere. Na rekonštrukčné práce, ktoré by mali byť hotové do konca tohto týždňa, vyčlenila radnica viac ako 40.000 eur. TASR informoval hovorca mesta Martin Buzna.



Okrem výmeny okien chce samospráva mesta zabezpečiť opravu vstupných chodníkov do školy. "Dôvodom je ich zlý technický stav. Ich povrch je nerovný, čo spôsobujú korene stromov či popraskaný asfalt. Opravu realizujeme aj preto, že reálne hrozí nebezpečie úrazu u obyvateľov a detí," vysvetlil vedúci odboru školstva, kultúry, mládeže a športu Mestského úradu v Dolnom Kubíne Michal Švento.



Keďže materská škola nemá vlastnú jedáleň, pri triedach fungujú tri menšie výdajné kuchyne. Minulý rok sa mestu podarilo zrealizovať opravu dvoch z nich za 6000 eur. V rámci rekonštrukcie tretej kuchyne plánuje radnica v tomto roku okrem stavebných prác a vymaľovania zabezpečiť výmenu nábytku. "Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Predpokladáme, že práce by mohli byť dokončené do konca júna," doplnil Švento.



Celkový objem finančných prostriedkov, ktoré mesto vynaloží na úpravy a rekonštrukciu v materskej škole sa vyšplhá na približne 55.000 eur.