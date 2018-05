Dolnokubínčan neoprávnene jazdil na autách vďaka kľúčom v skrinke

Policajti muža vypátrali a zistili, že aj v minulosti sa dopustil majetkovej trestnej činnosti, pre ktorú si momentálne odpykáva trest.

Dolný Kubín 3. mája (TASR) – Až päťročný trest odňatia slobody hrozí 32-ročnému Jánovi z Brezna, ktorý na Orave v prvej polovici apríla neoprávnene jazdil na dvoch autách vďaka tomu, že mali kľúče v spínacej skrinke. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Jana Balogová.



Doplnila, že muž mal cez otvorenú bránu vojsť do dvora rodinného domu v obci Oravská Polhora. "V otvorenej garáži mal nasadnúť do auta Opel Agila, ktoré malo kľúče v spínacej skrinke. S autom sa mal odviezť do Tvrdošína, kde mal v krovinatom teréne za bývalou strelnicou auto odstaviť. Tam mal nasadnúť do auta Peugeot Partner, ktoré malo tiež kľúče v spínacej skrinke a mal sa odviezť do obce Horná Lehota, kde auto odstavil," uviedla krajská policajná hovorkyňa.



Policajti muža vypátrali a zistili, že aj v minulosti sa dopustil majetkovej trestnej činnosti, pre ktorú si momentálne odpykáva trest.



"Okrem iného mu bol Okresným súdom v Malackách právoplatne uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva (OR) PZ v Dolnom Kubíne ho obvinil z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s pokračujúcim prečinom neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla a v súbehu s pokračujúcim prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia. Za nové obvinenia mu hrozí trest odňatia slobody jeden až päť rokov," dodala Balogová.