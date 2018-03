Dolný Kubín ožíva tradičnou atmosférou Veľkonočných trhov

Veľkonočné trhy v Dolnom Kubíne majú pomerne dlhú tradíciu.

Dolný Kubín 19. marca (TASR) – Dolnokubínske Námestie slobody a vnútorné priestory mestského kultúrneho strediska (MsKS) sú od pondelka dejiskom Veľkonočných trhov. Tradičné kraslice, korbáče pre šibačov, dekorácie, ale aj veľkonočné dobroty a bežný trhovnícky tovar od 120 predajcov bude návštevníkom k dispozícii do utorka (20.3.) do 20.00 h. TASR o tom informovala manažérka kultúry MsKS Andrea Barienčíková.



Veľkonočné trhy v Dolnom Kubíne majú podľa Barienčíkovej pomerne dlhú tradíciu. „Uskutočňujú sa už viac ako 15 rokov, vždy dva týždne pred Veľkou nocou. Zamerané sú najmä na predaj veľkonočného tovaru,“ priblížila.



Vo vnútorných priestoroch MsKS prezentujú svoje výrobky remeselníci, na námestí predajcovia bežného tovaru. „Samozrejme, nechýba ani občerstvenie – či už sú to langoše, trdelníky, jedlá na grile, ale i dobrá medovina či varené vínko,“ uviedla Barienčíková.



Podľa nej je na podobných podujatiach najkrajšie práve to, že istým spôsobom spájajú ľudí. „Či už sú to Veľkonočné alebo Katarínske trhy, ľudia sa stretávajú, aby spoločne trávili čas, čo je dôležité,“ myslí si.