Dolnokubínčania oslavujú 50. výročie partnerstva s Pelhřimovom

Dolný Kubín 2. júna (TASR) – Prvá júnová sobota v Dolnom Kubíne patrí oslavám 50. výročia družobného partnerstva s českým mestom Pelhřimov. Slávnosť v dolnooravskej metropole sa začala krátko popoludní na Hviezdoslavovom námestí a pred Základnou školou Janka Matúšku, kde sú okrem kultúrneho programu pripravené tvorivé dielne, divadlo a športové aktivity pre deti.



Na námestí sa v priebehu dňa predstavia nielen žiaci a učitelia základných škôl a základných umeleckých škôl z Dolného Kubína, ale i viacerí talentovaní Pelhřimovčania. Kultúrny program vyvrcholí o 18.00 h spoločným koncertom speváckych zborov Una Corda z Dolného Kubína a zboru Záboj z Pelhřimova v Oravskej galérii. "Myslím si, že spolupráca výraznou mierou obohatila obe mestá. Snažíme sa, aby dobré vzťahy prevládali naďalej, napríklad aj formou vzájomnej výmeny našich žiakov, študentov či seniorov," uviedol dolnokubínsky primátor Roman Matejov.



Dodal, že snahou radnice je, aby spoluprácu miest pocítilo čo najviac obyvateľov. "Každé partnerstvo treba chápať vo viacerých rovinách – napríklad je tu možnosť ukázať našim obyvateľom život v inom meste, nadviazať priateľstvá, kontakty či spoluprácu, ale samozrejme, je to i vecou medzinárodnej prestíže, takže akákoľvek spolupráca má podľa mňa hlboký zmysel," povedal primátor.



Súčasťou osláv je okrem kultúrno-spoločenského programu aj osadenie symbolu priateľstva medzi partnerskými mestami v podobe malej oddychovej zóny na Pelhřimovskej ulici a výstava prác detí základných škôl obidvoch partnerských miest v mestskom kultúrnom stredisku. Tá potrvá do 7. júna.



Paralelne s podujatím sa konajú priateľské športové zápasy medzi dolnokubínskymi a pelhřimovskými florbalistami na zimnom štadióne. Organizátori pri prípravách osláv nezabudli ani na najmenších. Do programu zakomponovali tvorivé dielne, zábavné a športové aktivity.



Starosta Pelhřimova František Kučera zdôraznil, že toto výročie nie je jediné, ktoré si v tomto období Slováci a Česi pripomínajú. "V tomto roku budú oba štáty oslavovať aj 100 rokov od vzniku Československa. Napriek tomu, že už 25 rokov sme samostatné štáty, naše priateľstvo sa udržiava dodnes a ja sa z toho veľmi teším," povedal.



Okrem kultúrnych a športových akcií si družobné mestá pripravili pre svojich občanov počas roka rôzne zľavy. "Turistické ciele v Pelhřimove, ako napríklad Galéria M, Múzeum strašidiel, Pelhřimovské peklo či vyhliadková veža kostola sv. Bartolomeja, budú pre Dolnokubínčanov po predložení občianskeho preukazu prístupné bezplatne," objasnil Vladimír Adamec z kancelárie primátora mesta. Bezplatná bude aj trojhodinová návšteva plaveckého bazéna.



Oslavy partnerstva družobných miest sa v septembri presunú na juhovýchod Čiech.