Dolný Kubín použije na investičné akcie 587.500 eur z rezervného fondu

Dolný Kubín 2. mája (TASR) – Mesto Dolný Kubín použije rezervný fond na investičné akcie v celkovej sume 587.500 eur. Podľa hovorcu mesta Martina Buznu o tom na minulotýždňovom zasadnutí rozhodli poslanci dolnokubínskeho mestského zastupiteľstva (MsZ).



"Financie budú smerovať do oblasti zvyšovania bezpečnosti chodcov a účastníkov dopravy formou budovania verejného osvetlenia, chodníkov, odstavných zálivov, rozširovania prístupovej komunikácie k mestskému kultúrnemu stredisku, pribudnú aj nové parkovacie miesta. Ďalšie financie poslúžia na výkup pozemkov a rozširovanie hlavného cintorína," povedal primátor Dolného Kubína Roman Matejov.



Mesto plánuje podľa hovorcu pokračovať v revitalizácii historického cintorína. "Minulý rok mesto vybudovalo nový bezpečnejší vstup pre návštevníkov, ktorým sa podarilo vyriešiť kolízne situácie chodcov s automobilmi. V súčasnosti chce samospráva na historickom cintoríne zrekonštruovať kompletne centrálne prístupové schodisko so zábradlím za približne 40.000 eur," uviedol Buzna.



Doplnil, že v tomto roku sa má na hlavnom cintoríne realizovať prvá etapa investičnej akcie spojenej s rozšírením technickej vybavenosti hrobových miest. "Pripravuje sa aj projektová dokumentácia na kompletnú revitalizáciu domu smútku s predpokladanou výstavbou v roku 2019. Zastupiteľstvo tiež schválilo investičnú kapitálovú akciu na čiastočnú rekonštrukciu domu smútku v mestskej časti Mokraď. Poslanci sa rozhodli investovať peniaze aj do správy a údržby komunikácií v meste v celkovej výške 68.000 eur," dodal hovorca mesta Dolný Kubín.