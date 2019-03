Dolný Kubín prvýkrát obsadil post prednostu MsÚ výberovým konaním

Podľa hovorcu mesta sa primátor v najbližších dňoch stretne s úspešnou uchádzačkou a dohodnú si ďalšie podmienky vzájomnej spolupráce, s predpokladaným termínom jej nástupu k 1. aprílu 2019.

Dolný Kubín 7. marca (TASR) – Mesto Dolný Kubín urobilo prvýkrát v histórii výberové konanie na pozíciu prednostu mestského úradu (MsÚ). Záujem o ňu prejavilo 13 uchádzačov, na osobnom pohovore sa ich zúčastnilo 12. Doterajšieho prednostu Jaroslava Láštica by mala nahradiť Andrea Barienčíková. TASR o tom informoval hovorca mesta Martin Buzna.



"Na osobný pohovor prišli veľmi zaujímaví ľudia. Som veľmi rád, že som ich mohol spoznať a vypočuť si ich. Viacerí vynikali v niektorých oblastiach, pričom pani Barienčíková bola aj podľa mňa najkomplexnejšie pripravená na výkon tejto funkcie. Zvíťazili aj jej predchádzajúce pracovné skúsenosti z pôsobenia vo verejnej správe, ako aj spoločný pohľad na budúce smerovanie mesta. Na priority v meste či zlepšenie vecí na mestskom úrade vo vzťahu k našim obyvateľom," povedal primátor Dolného Kubína Ján Prílepok.



Podľa hovorcu mesta sa primátor v najbližších dňoch stretne s úspešnou uchádzačkou a dohodnú si ďalšie podmienky vzájomnej spolupráce, s predpokladaným termínom jej nástupu k 1. aprílu 2019. "Pôjde v poradí o šiesteho prednostu MsÚ v novodobej histórii mesta a na tomto poste bude po tretí raz žena," uviedol Buzna.



Doplnil, že boli dodržané štandardné pravidlá, ktoré platia zo zákona pri obsadzovaní pracovných miest vedúcich zamestnancov. Napriek tomu, že platné právne predpisy vyslovene nevyžadujú povinnosť realizovať výberové konanie na post prednostu. "Najčastejšie si primátor vyberá podľa vlastného uváženia. Ja som sa však rozhodol urobiť zmenu, pričom dôvodom bolo najmä to, aby nešlo o politickú nomináciu. Myslím si, že na takúto dôležitú pozíciu by mal zákon platiť dvojnásobne. Ak si chceme vyberať dobrých a profesionálnych zamestnancov, tak by sa malo robiť výberové konanie, do ktorého sa môže zapojiť ktokoľvek, kto spĺňa požadované kritériá," dodal dolnokubínsky primátor.