V Dolnom Kubíne skrášlia tisíce muškátov aj ďalšie druhy kvetov

Dolný Kubín 5. júna (TASR) – Dolnokubínska samospráva začala s výsadbou kvetinovej výzdoby v centre mesta. Tento rok tak po dlhšej pauze pribudli muškáty na Kolonádovom moste a vo viacerých ďalších lokalitách. Celkovo bude mesto skrášľovať asi 3000 muškátov i ďalšie druhy kvetov.



Podľa primátora Jána Prílepka boli Dolnokubínčania vždy hrdí na svoju kvetinovú výzdobu a zeleň v meste. "Rozhodli sme sa preto, že znova po rokoch vrátime muškátové kvetináče na Kolonádový most. Inštalovali sme tam viac ako 200 kusov. Chceme, aby to bol viac ako len most ponad rieku. Aby to bol jeden kultúrny priestor, kde si ľudia môžu aj oddýchnuť a zastaviť sa,“ povedal Prílepok.



Radnica v spolupráci s technickými službami v tomto období realizuje aj výmenu dvojročných rastlín na letničky. Begónií, agetiek, šalvií, verbien, petúnií, impatiensov, sanvitalií a tagetesov v meste vysadia približne 4000 kusov. „Ide hlavne o záhony na Hviezdoslavovom námestí, v Parku Martina Kukučína a na Námestí slobody. Väčší záhon máme aj na Vojtaššákovom námestí na Brezovci a pri katolíckom kostole. Zároveň inštalujeme desať kusov kvetinových stien, ktoré sú každý rok umiestnené na Hviezdoslavovom námestí, Námestí slobody a Vojtaššákovom námestí,“ ozrejmil vedúci odboru miestneho hospodárstva na mestskom úrade Miroslav Kosmeľ.



Pre muškáty sa radnica rozhodla z dôvodu, že je to najodolnejšia rastlina. „Kvitne najdlhšie a vlastne znáša aj slabé jesenné mrazy. Netrpí plesňami, chorobami a znesie aj presušenie, takže je to najvhodnejšia rastlina do verejného priestoru,“ vysvetlil Martin Vaňo z dolnokubínskeho záhradníctva.



Podľa Vaňa si muškát nevyžaduje žiadnu špeciálnu starostlivosť - okrem zalievania. „V substráte je zvlhčovadlo, a taktiež šesťmesačné granulované hnojivo s postupným uvoľňovaním živín,“ doplnil.