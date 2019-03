Vodiči v Dolnom Kubíne budú parkovať v centre mesta hodinu zadarmo

V lokalite v týchto dňoch pribudol aj nový rampový systém.

Dolný Kubín 15. marca (TASR) – Hodinu parkovania zadarmo denne pre všetkých vodičov zavádza dolnokubínska radnica od začiatku apríla na parkovisku v centre mesta pri daňovom úrade. V lokalite v týchto dňoch pribudol aj nový rampový systém.



"Snažíme sa, aby sa financie z parkovania vrátili obyvateľom naspäť do dopravy. Napríklad do budovania nových parkovacích miest, cyklochodníkov alebo údržby ciest. Naším cieľom je, aby mali obyvatelia nejaký benefit v podobe parkovania zadarmo v určitý čas. Zriadenie bezplatného parkovania pri daňovom úrade je historicky prvou investíciou z výnosu z parkovného,“ povedal primátor Ján Prílepok.



Náklady na realizáciu parkovacieho systému sa vyšplhali na takmer 30.000 eur. Dôvodom, pre ktorý sa radnica rozhodla vybrať parkovisko pri daňovom úrade, bola podľa hovorcu mesta Martina Buznu jeho kapacita, možnosť umiestnenia rámp a pešia dostupnosť do centra. Súčasťou nového rampového systému je elektronická pokladnica a dve rampy na vjazd a výjazd vozidiel z parkoviska. Tretia rampa zabezpečí výjazd na parkovacie miesta daňového úradu a prejazd vozidlám technickej obsluhy.



Na úhradu parkovného s možnosťou vydávania preplatkov bude na parkovisku umiestnená aj elektronická pokladnica. „Klienti tak budú môcť zaplatiť za parkovanie v hotovosti a cez mobilnú aplikáciu ParkDots. Tú si môžu stiahnuť zadarmo prostredníctvom internetovej stránky mesta alebo cez Appstore, prípadne Google Play,“ vysvetlil Miroslav Kosmeľ z dolnokubínskej radnice.



Parkovisko disponuje kapacitou 61 parkovacích miest, z toho 59 je vyčlenených na platené státie, dve sú určené pre osoby s preukazom ŤZP. Na bezpečnosť bude dohliadať kamerový systém mestskej polície a kamera na identifikáciu áut na základe evidenčného čísla.