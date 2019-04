Dolný Kubín začal odťahovať z parkovísk vraky áut

Odvezené auto bude na špeciálnom parkovisku umiestnené mesiac. Tu má majiteľ právo si ho prevziať. Ak si pre auto nepríde, štát si ho môže nechať alebo vyhlásiť za odpad a dá zošrotovať.

Dolný Kubín 29. apríla (TASR) – Mesto Dolný Kubín začalo s odstraňovaním vrakov áut z parkovísk. Tento mesiac odtiahli prvé dve vozidlá, ktoré ohrozovali alebo poškodzovali životné prostredie. Ďalšie budú nasledovať v blízkom období.



Radnica momentálne eviduje viac ako desať takýchto vozidiel. „Nechceli sme sa zmieriť s tým, že nám budú rozbité a nepojazdné autá stáť na parkovisku a zaberať miesto. Rozhodli sme sa preto konať a začali sme podnikať všetky kroky na to, aby sa nám tieto vozidlá podarilo z parkovacích miest odstrániť na náklady majiteľov. Pokiaľ sa nám podarí tento zákonom stanovený postup uplatniť a úspešne dokážeme vozidlá nielen odviezť, ale aj zlikvidovať, budeme ho aplikovať aj u ostatných vozidiel,“ povedal primátor Ján Prílepok.



Jedno z odstránených vozidiel bolo pri nákupnej zóne v centre mesta a stálo na súkromnom pozemku. Majiteľ pozemku podal v súvislosti s touto vecou aj trestné oznámenie. Druhé auto stálo v zóne s plateným parkovaním na Matúškovej ulici.



Podľa zákona musí majiteľ vozidlo, ktoré poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, odstrániť a umiestniť na špeciálne určené parkovisko. Ak to neurobí, môže zakročiť správca cesty alebo mesto. „Podľa zákona musíme majiteľovi auta najprv doručiť výzvu na odstránenie. On má dva mesiace na to, aby ho odstránil. V prípade, ak to neurobí, dáme ho odtiahnuť a náklady si vymáhame,“ objasnil vedúci odboru dopravy Mestského úradu (MsÚ) v Dolnom Kubíne Miroslav Kosmeľ.



Odvezené auto bude na špeciálnom parkovisku umiestnené mesiac. Tu má majiteľ právo si ho prevziať. „Ak si pre auto nepríde, štát si ho môže nechať alebo vyhlásiť za odpad a dá zošrotovať,“ uviedol Kosmeľ. Majiteľovi okrem straty auta hrozí aj pokuta a navyše bude musieť zaplatiť náklady za jeho odvoz.



Podľa Kosmeľa sa nájdu aj majitelia, ktorí svoje staré autá už nepoužívajú a nechajú ich zaparkované pri dome. Tým blokujú parkovacie plochy v meste, ktoré by mohli využívať ostatní vodiči. „Preto by sme ich chceli požiadať, aby ich odstránili, lebo ich nečinnosť môže mať ďalšie následky,“ načrtol.