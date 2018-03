V Dolnom Kubíne otvoria zariadenie pre ľudí v zlej sociálnej situácii

Ľudia v núdzi môžu požiadať o ubytovanie na obdobie pol roka. Následne sa prehodnocuje ich sociálna situácia a podmienky, za ktorých boli prijatí.

Dolný Kubín 30. marca (TASR) – Dolnokubínska samospráva začiatkom apríla spustí do prevádzky Zariadenie dočasného bývania (ZDB) pre rodiny s deťmi. Cieľom je poskytnúť ubytovanie pre rodiny s deťmi a fyzické osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a sú ohrozené stratou bývania. Informácie pre TASR poskytol referent informovania verejnosti Mestského úradu (MsÚ) v Dolnom Kubíne Martin Buzna.



Zariadenie bude sídliť na Ulici Milana Rastislava Štefánika v budove, ktorá už v minulosti slúžila na sociálne účely. Mesto začalo s jej prestavbou minulý rok a investovalo do nej približne 90.000 eur. „V zariadení sa momentálne nachádza deväť izieb na troch podlažiach s ubytovacou kapacitou 22 stálych lôžok a desať príležitostných lôžok. Ubytovaní budú mať k dispozícii spoločnú jedáleň a kuchyňu, v ktorej má každá obytná miestnosť vytvorený samostatný priestor na potraviny a kuchynský riad,“ informoval Buzna s tým, že v priestoroch suterénu je situovaná plynová kotolňa, práčovňa i sušiareň.



Okrem toho sa v zariadení nachádzajú dva priestory pre sociálnych pracovníkov nízkoprahovej sociálnej služby pre deti a rodinu. „Jedna miestnosť slúži pre prevádzkové potreby a na vykonávanie sociálneho poradenstva pre rodiny s deťmi, ako aj fyzické osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Druhá miestnosť je určená na aktivity zabezpečujúce pomoc pri príprave na školské vyučovanie a záujmovú činnosť pre deti a mládež,“ doplnila Katarína Trubanová z oddelenia pre rodinu a krízovú intervenciu na MsÚ v Dolnom Kubíne.



Za necelých 12 mesiacov sa počas rekonštrukcie budovy vybudovala kotolňa s prívodmi a kuchynka, úpravou prešli všetky miestnosti vrátane sociálnych zariadení.



Mestu v koncepcii starostlivosti o občanov v sociálnom systéme takéto zariadenie chýbalo. „Pretože nastávajú situácie, keď rodiny s deťmi, ktoré sa ocitnú v ťažkej životnej situácii, je potrebné niekde ubytovať a práve toto zariadenie nám to umožní. Verím, že takéto osoby tu nájdu dočasné bývanie,“ povedal primátor mesta Roman Matejov.



O pridelenie obytnej nájomnej miestnosti v ZDB môžu požiadať napríklad rodičia s nezaopatreným dieťaťom, obete domáceho násilia a obchodovania s ľuďmi, alebo občania v nepriaznivej situácii, ktorá si vyžaduje okamžité riešenie. Ľudia v núdzi môžu požiadať o ubytovanie na obdobie pol roka. Následne sa prehodnocuje ich sociálna situácia a podmienky, za ktorých boli prijatí. Zohľadňuje sa tiež aj to, ako riešili splátky dlhu. „O pridelení obytnej miestnosti rozhoduje komisia, ktorú ustanovil primátor mesta. Ten je zároveň schvaľovateľom žiadostí,“ dodal mestský referent.