Dom ľudového bývania v Šali zaplnia originálne ručne robené šperky

Nový Zéland v utorok vyhlásil, že by rád vyhostil ruských špiónov zo svojho územia ako odplatu za otrávenie exagenta Skripaľa v Británii. Problémom je však to, že novozélandská vláda nevie nájsť v krajine žiadnych moskovských operatívcov, ktorých by mohla vyhostiť.