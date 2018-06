Dominantami Kotešovej sú kúria s parkom a kostol zasvätený Panne Márii

Na snímke renesančný kaštieľ v obci Kotešová v okrese Bytča. Foto: TASR - Erika Ďurčová

V obci je veľký záujem o výstavbu rodinných domov

Na snímke potok Rovnianka, ktorý preteká obcou Kotešová v okrese Bytča Foto: TASR - Erika Ďurčová

Cez obec pôjdu cyklisti na ceste zo Žilinského do Trenčianskeho kraja

Kotešová 9. júna (TASR) – Prvá písomná zmienka o obci Kotešová v okrese Bytča pochádza z roku 1234. V súčasnosti sa skladá z Veľkej a Zemianskej Kotešovej, miestnych častí Buková, Oblazov a je rozložená na oboch brehoch derivačného kanála Vážskej kaskády.Urbár z roku 1591 podľa starostu obce Petra Mozolíka uvádza, že v časti Veľká Kotešová bol richtár, 22 sedliakov, deväť želiarov a štyria podželiari. V roku 1726 tu bolo osem obchodníkov a 11 remeselníkov, pričom možno predpokladať 72 usadlostí s asi 300 obyvateľmi. V Zemianskej Kotešovej bolo v roku 1598 spolu 16 domov. V roku 1784 mala 21 domov, 25 rodín a 123 obyvateľov. Jednotlivé miestne časti sa postupne zlučovali do väčších celkov. V roku 1892 sa včlenila Malá Kotešová do Zemianskej, v roku 1943 sa zlúčili Zemianska a Veľká Kotešová do obce Kotešová.Kotešovou, ktorá bola na trase obchodnej cesty Považím - Žilina, Budatín, Tešín respektíve Ľvov, prechádzala pltnícka trasa po Váhu. Značný význam pltníctva je doložený aj pečatidlami, napríklad na nedatovanej listine pred rokom 1854 zo Zemianskej Kotešovej a pred rokom 1885 z Malej Kotešovej, kde sú zobrazené plte a pltníci.Významnými pamiatkami na území obce sú podľa starostu pôvodne gotická kúria s parkom, postavená v poslednej tretine 15. storočia a rímskokatolícky kostol zasvätený Panne Márii zo začiatku 17. storočia.dodal Mozolík.V Kotešovej v okrese Bytča je za posledné dva roky veľký záujem o výstavbu rodinných domov. Obecný úrad vydal podľa starostu Petra Mozolíka 70 stavebných povolení.povedal Mozolík.Obec rozdeľuje derivačný kanál Vážskej kaskády. Podľa starostu ho vybudovali v roku 1960, čo si vyžiadalo zbúranie niekoľkých domov, presťahovanie ich obyvateľov a stavbu nových domov.uviedol starosta.V roku 2010 žilo v obci zhruba 1960 obyvateľov, v súčasnosti je ich približne 2040.dodal Mozolík.Doplnil, že verejné osvetlenie zrenovovali za 370.000 eur a vymenili 360 nových svetiel, vrátane káblov.uzavrel kotešovský starosta.Cyklistická cesta, ktorá spojí Žilinský a Trenčiansky kraj, by mala v budúcnosti prechádzať aj cez Kotešovú v okrese Bytča. Podľa starostu obce Petra Mozolíka bude súčasťou úseku z Budatínskeho hradu v Žiline do Považskej Teplej.povedal starosta.podotkol Mozolík.Doplnil, že cyklodráhu by chceli napojiť popri Váhu aj na rekreačnú zónu.dodal kotešovský starosta.