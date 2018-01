ZAMKOL SA V AUTE A NECHCEL VYJSŤ: U 68-ročného muža našli heroín

Z predbežnej expertízy kriminalisticko-expertízneho ústavu vyplynulo, že drogou, ktorú mal podozrivý pri sebe, bol heroín, ktorého hodnota na čiernom trhu by predstavovala 7227 eur.

Sereď/Trnava 23. januára (TASR) – Najskôr so psom, ktorý zaútočil a musel byť zneškodnený, a potom so 68-ročným mužom, ktorý sa zamkol v aute zápasili galantskí policajti, keď prišli do Serede vykonať v uplynulú nedeľu domové prehliadky na dvoch miestach. Informovala o tom v utorok krajská policajná hovorkyňa v Trnave Martina Kredatusová.



"Keď v raňajších hodinách vošli do jedného z objektov, vyrútil sa na nich pes a policajti pohotovostného policajného útvaru museli použiť zbraň," uviedla hovorkyňa. Následne museli policajti podľa jej slov zakročiť aj voči podozrivému mužovi, ktorý sa snažil uniknúť na aute Audi A3. "Na zákonné výzvy policajtov, aby opustil vozidlo, nereagoval, preto museli jeho auto zablokovať. Muž sa v ňom uzamkol a odmietal vyjsť von, preto policajti použili donucovacie prostriedky, hmaty a chvaty," uviedla Kredatusová.



Následne našli u 68-ročného muža zo Serede 180 gramov podozrivého prášku. Počas domových prehliadok a prehliadky vozidla boli nájdené ďalšie veci súvisiace s drogovou trestnou činnosťou. "Išlo o podozrivé látky, pravdepodobne marihuanu a tiež heroín, injekčné striekačky, finančnú hotovosť takmer 10.000 eur, vrecúška, tablety, digitálnu váhu a iné. Z predbežnej expertízy kriminalisticko-expertízneho ústavu vyplynulo, že drogou, ktorú mal podozrivý pri sebe, bol heroín, ktorého hodnota na čiernom trhu by predstavovala 7227 eur," dodala hovorkyňa. Polícia na mieste zadržala ešte ďalších troch mužov zo Serede vo veku 47, 53 a 56 rokov.



Po vykonaní potrebných procesných úkonov a zhromaždení dôkazov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru SR v Trnave obvinil všetkých štyroch zadržaných z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Zároveň spracoval podnet na ich väzobné stíhanie. Vzhľadom na trestnú minulosť hrozí obvineným odňatie slobody na desať až pätnásť rokov.