Nehoda na Donovaly feste: Do davu vrazil opitý vodič skútra

Opitý vodič šoféroval snežný skúter.

Donovaly 2. marca (TASR) – Jedna osoba utrpela zranenia na festivale na Donovaloch v okrese Banská Bystrica, kde v sobotu večer vrazil do ľudí muž na snežnom skútri. TASR o tom informovala hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Alena Krčová.



„Našťastie, pri incidente utrpela poranenia len jedna osoba. Záchranári ju po ošetrení odviezli do nemocnice v Banskej Bystrici,“ uviedla hovorkyňa.



„Krátko po ôsmej hodine na našom Donovaly feste vrazil opitý človek na skútri do davu,“ povedal pre portál Aktuality.sk moderátor festivalu Richard Vrablec. Podľa jeho slov bolo zranených celkovo päť ľudí.